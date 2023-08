Mesto in rimski kamp so tako napolnili gladiatorji, legionarji, senatorji, vestalke in drugi starorimski liki. »V društvu Poetovio LXIX že 16 let pripravljamo eno največjih predstavitev rimskega obdobja v tem delu Evrope in si prizadevamo obuditi zgodbe, stare več kot dve tisočletji, ter predstaviti zgodovino našega lepega mesta,« izpostavlja predsednik društva Poetovio LXIX Andrej Klasinc.

Osrednji dogodek bo v soboto, ko bo dopoldne povorka po ulicah Ptuja z vsemi udeleženci rimskih iger. Popoldne se bo dogajanje znova preselilo v rimski tabor Poetovio, kjer bo med drugim rimska večerja. Nedelja bo družinski dan z rimskimi igrami, na katerih se bodo obiskovalci lahko zabavali po rimljansko vse do 16. ure, ko se bodo letošnje rimske igre sklenile s posvetitvijo glavnega stebra za prihodnje, 17. rimske igre.

Z rimskimi igrami obujajo spomine na čase pred 2000 leti, ko je bil Ptuj oziroma Poetovio mogočno mesto. Najprej je bil ključna vojaška postojanka, pozneje pa pomembno trgovsko in obrtno mesto z več kot 40.000 prebivalci. V društvu Poetovio LXIX napovedujejo, da bodo mednarodno prepoznaven spektakel v prihodnjih letih s pomočjo mreže povezanih mest še obogatili.

»Na osnovi dosedanjih izkušenj in znanj bomo rimski kamp Poetovio razvijali v smeri inovativne zgodbe na evropskem nivoju. Rimski kamp Poetovio je naš največji projekt, ki ga želimo dograjevati in dopolnjevati ter obiskovalkam in obiskovalcem predstaviti replike spomenikov, peči za keramiko, obrti, kmetijstva in življenja v Poetoviu. Cilj društva je tudi ustanoviti zvezo mest rimskega imperija, ki nas bo še bolj povezovala in spodbujala k ohranjanju naše dediščine,« je pojasnil Klasinc.