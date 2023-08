V Kopru so lani jeseni odprli prenovljeno tržnico, že takrat pa so se pojavili pomisleki, da bi sicer odprt, a pokrit prostor utegnil imeti učinek tople grede.

»Nadkritje tržnice bo izvedeno tako, da ne bo prihajalo do učinka tople grede in bo prostor ohranjal dovolj svetlobe. Ravno zato so v načrtu predvideni zasteklitev pasu ob fasadi objekta in sredinski strešni črti ter 56 točkovno razpršenih oken. Ta bodo na posebnih distančnikih od strešine odmaknjena tako, da bodo odprtine omogočale kroženje zraka oziroma odvod toplega zraka v poletnih mesecih, ne da bi to vplivalo na zaščito pred vremenskimi vplivi,« so takrat napovedovali na koprski občini, kjer so z 1.280.000 evrov vredno naložbo želeli izboljšati pogoje za delo branjevk in branjevcev v vseh vremenskih pogojih.

A ob letošnjem vročinskem valu so se ne le prodajalci, temveč tudi kupci vsaj na določenih delih tržnice pošteno spotili, saj je sonce močno pripekalo skozi okna na nadstrešku. Pred časom je tržnico obiskal tudi inšpektor. Kot so nam pojasnili na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je inšpektor ugotovil, da je tržnica neprimerno urejena tako za prodajalce kot za prodajne artikle, saj so bili ves čas izpostavljeni soncu. O tem je iz previdnosti obvestil upravljalca tržnice, sicer pa so na ministrstvu pojasnili še, da zakonske podlage za ukrepanje zaradi neustreznih prostorov inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo v sklopu svojih pristojnosti nima.

Na občini pripomb niso prejeli

Na mestni občini Koper so nam povedali, da neposrednih pritožb v zvezi z vročino niso prejeli. »V poletnih mesecih pa je za manjši del stojnic moteče jutranje sonce. Za odpravo te težave je Marjetica Koper že naročila sedem senčnikov enotnega videza,« so napovedali in dodali, da smo bili letos priča ekstremni vročini, da pa se je treba zavedati, da gre pri tržnici za odprt prostor, kjer se vročini ni mogoče v celoti izogniti.

»Kot rečeno, pa sama konstrukcija nadstreška ne ustvarja učinka tople grede in ne prispeva k vročini, kvečjemu obratno,« so neomajni na občini, kjer sicer pravijo, da Marjetica Koper kot upravljalec tržnice ni prejela nobenega obvestila inšpektorata in da se po njihovih informacijah ugotovitve inšpektorja nanašajo na stojnice ob stopnišču nasproti tržnice, ki jih upravlja druga pravna oseba.