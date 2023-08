Črna na Koroškem. »Spoštovani vojaki, vojakinja in gasilci, ki ste v Črno prišli zato, da bi nam pomagali v teh težkih dneh! Pokazali ste veliko srce, sočustvovali ste z nami in trdo delali, da bi nas izkopali iz mulja ter očistili naše prostore. A zgodila se je nesreča in pomoč ste potrebovali vi, ki ste nesebično pomagali drugim. Tega ne bomo pozabili nikoli. Mislimo na vas in upamo, da je bila pomoč pravočasna,« se je s čustvenim zapisom na družbenem omrežju na vse, ki so v sredo popoldan pomagali pri čiščenju in prečrpavanju vode iz kleti sredi Črne, obrnila županja Romana Lesjak. Med tistimi, ki so izvajali sanacijo, so bili tako gasilci kot tudi pripadniki slovenske in makedonske vojske.

Kot so pojasnili v Slovenski vojski, se je nesreča zgodila v sredo popoldan, ko so odstranjevali posledice katastrofalnih poplav na območju Črne na Koroškem. »Med čiščenjem kletnih prostorov, pod vodstvom gasilske enote, je prišlo do zastrupitve z ogljikovim monoksidom. Plinu je bilo izpostavljenih 32 oseb, od tega 18 pripadnikov makedonske vojske, osem gasilcev in šest pripadnikov Slovenske vojske (SV). Vse izpostavljene je na kraju dogodka pregledal in oskrbel Robert Carotta, zdravnik vojaške zdravstvene enote SV. Ocenil je, da nihče ni življenjsko ogrožen. Kljub temu je pet pripadnikov SV, dva pripadnika makedonske vojske in enega gasilca preventivno poslal v nadaljnjo obravnavo v bližnje bolnišnice,« pojasnjujejo v SV.

Dodali so, da SV deluje skladno z visokimi standardi in varnostnimi ukrepi, zato na območje, na katerem delujejo enote SV, vedno napotijo tudi sanitetno ekipo, ki lahko na območju delovanja takoj nudi pomoč in poskrbi za varno evakuacijo. Tako je tudi na območju Črne na Koroškem, kjer je SV prisotna že od samega začetka poplav. Dnevno je tam aktivnih več kot 300 pripadnikov slovenske in tujih vojsk, zato je ves čas tam tudi ekipa vrhunsko usposobljenih pripadnic in pripadnikov vojaške bolnišnice Role 1 z zdravnikom.

Vsi že v domači oskrbi

Kot je pojasnil zdravnik Robert Carotta, so klic o tem, da se je več oseb najverjetneje zastrupilo z ogljikovim monoksidom, prejeli malo pred 18. uro. »Do nesreče je prišlo pri prečrpavanju meteorne vode iz kletnih prostorov Kulturnega doma v Črni. Ob našem prihodu na kraj je bil en gasilec na mestu že oskrbljen s kisikom, v nadaljevanju pa smo ga prepeljali v slovenjgraško bolnišnico. A malo po tistem je bilo omotičnih še več gasilcev in vojakov, ki so bili prav tako izpostavljeni strupenemu plinu. Od 32 izpostavljenih smo jih v bolnišnico v Slovenj Gradec, Maribor, Topolšico in Ljubljano prepeljali deset, od tega pet pripadnikov slovenske in dva pripadnika makedonske vojske ter tri gasilce,« je povedal Carotta.

Od omenjenih desetih so bili še isto noč iz bolnišnice odpuščeni štirje, včeraj pa še preostalih šest, vsi drugi, ki bolnišnične oskrbe niso potrebovali, pa so ostali na opazovanju v OŠ Mežica, kjer deluje improvizirana vojaška bolnišnica. Ob tem je Carotta pohvalil preventivno vedenje gasilcev, ki so vsi nosili kisikove jeklenke in so tudi nemudoma ukrepali, ko so potrdili sum, da gre za zastrupitev z ogljikovim monoksidom. Kot smo še izvedeli, je šlo za gasilce iz Prostovoljnega gasilskega društva Stara Cerkev iz občine Kočevje, ki so, tako kot vojaki, prišli na pomoč v Črno.

Sicer pa to ni edina nesreča, ki se je zgodila v teh dneh, ko se povsod po Sloveniji ukvarjajo s sanacijo posledic vodne ujme. Naj spomnimo, da se je nesreča v ponedeljek zgodila tudi na območju Komende, kjer je bagrist delno zapeljal čez tovornjakarja, ki je na komunalno odlagališče pripeljal odpadke in tam izstopil iz vozila, upravljalec bagra pa ga ni opazil. Tovornjakar je utrpel hujše poškodbe, ni pa v življenjski nevarnosti.