Nedorečenost trga dobro ponazarja tudi stanje indeksa pohlepa in strahu, ki ga od začetka leta 2018 izračunava podjetje Matrixport. Indeks pohlepa in strahu meri razpoloženje vlagateljev na lestvici od 0 do 100 točk. Odčitki nad 90 točk pomenijo ekstremen pohlep, odčitki pod 10 točkami pomenijo ekstremen strah in pesimizem med vlagatelji. Indeks ima dobre rezultate pri naznanjanju sprememb v cenovnem trendu bitcoina. Dve osnovni predpostavki sta, da obdobja ekstremnega strahu predstavljajo dobro priložnost za nakup, saj takšna obdobja pomenijo čustveno in iracionalno prodajanje sredstev investitorjev. Po drugi strani obdobje ekstremnega pohlepa po navadi pomeni dobro priložnost za prodajo sredstev, saj je pričakovati cenovno korekcijo. Trenutni odčitek indeksa je natančno 50 točk, kar pomeni, da je indeks nevtralen in na podlagi omenjene vrednosti ni mogoče reči, ali se v tem trenutku bolj splača biti kupec ali prodajalec.

Morda rast cen na trgu povzroči nedavno sporočilo plačilnega giganta PayPal, pri katerem so naznanili, da bodo izdali svoj stabilen kovanec, imenovan PYUSD. Na tak način bo stabilen kovanec na voljo več kot 430 milijonom uporabnikom storitev podjetja PayPal. Če se načrt podjetja uresniči, bo ta predstavljal eno največjih integracij blockchaina v svet tradicionalnih financ. Sicer gre razlog za takšno potezo plačilnega giganta verjetno iskati v višini obrestne mere na kratkoročne zakladne menice. Podobno kot to velja za druge stabilne kovance, bo tudi PYUSD »podprt« z depoziti v ameriških dolarjih in kratkoročnimi visokolikvidnimi finančnimi instrumenti. Trenutno kratkoročne ameriške zakladne menice, ki bodo verjetno predstavljale glavnino kritja za PYUSD, ponujajo kar petodstotni donos. Na objavo PayPalove poslovne usmeritve so se odzvali tudi v ameriškem kongresu. Maxine Waters, vodilna demokratka v odboru za finančne storitve predstavniškega doma, je izrazila globoko zaskrbljenost nad izdajo stabilnega kovanca PYUSD.