Janša bi v eni anketi večkrat glasoval za SDS

Janez Janša je Ninamedii očital, da njeni algoritmi podpornikom SDS onemogočajo oddajanje mnenj v spletnih javnomnenjskih anketah. Očitek so pri Ninamedii demantirali. Hkrati so dodali, da gre pri spletni anketi zgolj za kontrolno anketo in da njeni rezultati sploh niso namenjeni objavi.