General Roberto Vannacci, nekdanji vodja elitnega padalskega korpusa in sedanji vodja Vojaškega geografskega inštituta, se v knjigi z naslovom Il mondo al contrario (Narobe svet), ki je v samozaložbi 55-letnika izšla 10. avgusta, opisuje kot dedič Julija Cezarja.

Največ razburjenja je v Italiji povzročil stavek: »Dragi homoseksualci, niste normalni, navadite se na to«. V knjigi general sicer obsoja »vprašljiva pravila vključevanja in strpnosti, ki jih vsiljujejo manjšine«. Napada tudi feminizem, okoljevarstvenike in ilegalne migrante.

Med drugim je general v knjigi napadel temnopolto odbojkarico Paolo Enogu, ki igra za italijansko reprezentanco. Kot je zapisal, je Paola Enogu Italijanka, vendar je očitno, da njene značilnosti ne predstavljajo italijanskosti.

Te izjave so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sprožile val ogorčenih odzivov na levici, medtem ko desni in skrajno desni poslanci molčijo. »Rasistične in homofobne besede in stališča generala Vannaccija so v očitnem nasprotju z ustavnimi vrednotami in demokratičnimi načeli republike,« je bil kritičen poslanec opozicijske levosredinske Demokratske stranke Piero Fassino.

Italijanska vojska se je v odzivu distancirala od knjige generala, ki je med drugim služil v Somaliji, Ruandi, Afganistanu in Libiji. Kot so poudarili, gre za povsem osebno razmišljanje. Izpostavili so še, da vojska ni bila seznanjena z vsebino knjige in da je niso predhodno dobili v avtorizacijo ali presojo. »V zvezi s tem si vojska pridržuje pravico, da sprejme vse potrebne ukrepe za zaščito svoje podobe,« je še sporočila.

»General Vannacci je izrazil mnenja, ki diskreditirajo vojsko in ustavo. Zato bo ministrstvo za obrambo proti njemu uvedlo disciplinski postopek,« pa je danes na omrežju X, nekdanjem Twitterju, sporočil obrambni minister Crosetto.

General je po ogorčenem odzivu politike in javnosti danes sporočil, da ga kritike ne motijo, da pa ga jezi, da so bile njegove trditve iztrgane iz konteksta, še poroča Ansa.