»Zagovarjamo in podpiramo demokracijo,« je ob današnjem začetku srečanja vojaških voditeljev držav Ecowas v ganski prestolnici Akra izjavil general Christopher Gwabin Musa, načelnik generalštaba Nigerije, ki trenutno predseduje Ecowasu.

»Cilj našega srečanja ni zgolj odzivanje na dogodke, temveč proaktivno oblikovanje poti, ki vodi k miru in podpira stabilnost,« je dodal Musa.

Možnost vojaškega posredovanja proti hunti v Nigru še vedno ostaja na mizi, vendar pa je združenje Ecowas še vedno bolj naklonjeno iskanju načina za pogajanja in mirno rešitev krizne situacije. Članice združenja so v nedeljo odločile, da bodo v Niger poslale skupino posrednikov, ki bodo skušali pomagati pri ponovni vzpostavitvi ustavnega reda.

Pozivi k mirni rešitvi krize so se v zadnjem času okrepili tudi na Zahodu. Nemčija je danes pozvala, naj Evropska unija proti hunti v Nigru uvede sankcije. »Po prekinitvi razvojnega in varnostnega sodelovanja želimo, da EU uvede sankcije proti voditeljem državnega udara,« je nemško zunanje ministrstvo zapisalo na družbenem omrežju X, nekdaj znanem kot Twitter.

Sankcije proti vojaški hunti v Nigru so kmalu po državnem udaru že uvedle članice združenja Ecowas. Prekinile so finančne transakcije in dobavo električne energije ter zaprle meje z Nigrom, s čimer so blokirale uvoz v eno najrevnejših držav na svetu.

Vojaška hunta v Nigru je predsednika Bazouma odstavila 26. julija, ko je suspendirala ustavo in razpustila državne institucije. Dotedanjega poveljnika predsedniške garde, generala Abdourahmana Tchianija, pa so razglasili za novega voditelja države. To je bil peti državni udar v Nigru od njegove osamosvojitve leta 1960.