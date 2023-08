Film je bil v Cannesu v konkurenci za zlato palmo. Glavno nagrado je zgrešil, prejel pa je nagrado Mednarodne zveze filmskih kritikov (FIPRESCI).

Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, je v torek reformistični dnevnik Etemad zapisal, da sta bila Roustaee in producent filma Javad Noruzbegi obsojena na šest mesecev zapora zaradi predvajanja filma na filmskem festivalu v Cannesu. Spoznali so ju kriva, da sta »prispevala k propagandi opozicije proti islamskemu sistemu«.

Film je bil v Iranu prepovedan, ker je »prekršil pravilo in bil brez uradnega dovoljenja uvrščen na mednarodne filmske festivale«, režiser pa tega ni želel popraviti, kot je to od njega zahtevalo ministrstvo za kulturo, so takrat poročali uradni mediji.

Ustvarjalca filma bosta odsedela dvajsetino svoje kazni, približno devet dni, nato pa bo sledila petletna prepoved dela, je poročal iranski dnevnik in dodal, da se je na sodbo mogoče pritožiti.

V času suspendiranja se bosta morala udeležiti tečaja filmskega ustvarjanja o »ohranjanju nacionalnih in etičnih interesov« ter se vzdržati povezovanja z drugimi filmskimi strokovnjaki, je še zapisal časnik.

34-letni Roustaee je mednarodno zaslovel s filmom Samo 6.5 iz leta 2019, brezkompromisnim pogledom na problematiko drog v Iranu ter brutalen in brezploden odziv policije. Iran se sicer ponaša s cvetočo kinematografijo in osebnostmi, kot sta Jafar Panahi in Asghar Farhadi, ki prejemata nagrade po vsem svetu.

Organizatorji festivala v Cannesu so zaprtje režiserja ocenili za resno kršitev svobode govora za iranske umetnike, filmske ustvarjalce, producente in tehnike. »Festival v Cannesu izraža svojo podporo vsem tistim, ki trpijo nasilje in maščevanje zaradi ustvarjanja in distribucije svojih del. Festival je njihov dom,« so zapisali na festivalu. Podporo Roustaeeju je izrazil tudi ameriški režiser Martin Scorsese.