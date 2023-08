k

ot so zapisali, so posredovali gasilci prostovoljnih gasilskih društev Laško, Rimske Toplice, Sedraž, Rečica in Zidani Most. Skupaj s Civilno zaščito Laško so hotelske goste evakuirali ter pogasili požar in prezračili prostore.

O dogodku so obvestili pristojne službe.