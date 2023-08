Manchester Cityju po izvajanju enajstmetrovk evropski superpokal

Nogometaši angleškega Manchester Cityja so osvojili prvo evropsko lovoriko sezone 2023/24. V današnjem superpokalnem obračunu zmagovalca lige prvakov in evropske lige v Pireju so po izvajanju enajstmetrovk premagali špansko Sevillo s 6:5 (1:0; 1:1).