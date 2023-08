Združeno kraljestvo je »vodilna« zahodna država tako po številu tam živečih ruskih oligarhov, ki se zaradi Putinove invazije na Ukrajino zdaj prvič ne počutijo dobrodošli, če je ne obsojajo, kot po številu ruskih vohunov in vohunskih škandalov. V teh dneh javnost in mediji premlevajo novega, potem ko je Scotland Yard razkril, da je med »obsežno operacijo državne varnosti« februarja aretiral pet ljudi, osumljenih vohunjenja za Rusijo, od katerih je pridržal tri Bolgare.

Peterico so februarja aretirali zaradi suma kršenja zakona o državnih skrivnostih. Dve od aretiranih oseb, katerih državljanstvo ni znano, so po plačilu varščine izpustili na prostost, a ne smeta zapustiti Britanije. Bolgarsko trojico pa so pridržali in uradno obtožili – sicer (za zdaj) ne vohunjenja, ampak posedovanja ponarejenih dokumentov, s katerimi naj bi imela »neprimerne namene«. Enaintridesetletna Katrina Ivanova in 41-letni Bizer Dzhambazov, ki naj bi bila par, ter 45-letni Orlin Roussev so imeli skupaj devetnajst britanskih, bolgarskih, čeških, grških, italijanskih, španskih, francoskih, hrvaških in slovenskih ponarejenih dokumentov, od potnih listov do osebnih izkaznic, od dovoljenj za bivanje do vozniških dovoljenj.

Speči ali budni vohuni?

Poznavalci, med njimi nekdanji britanski agenti tajne službe MI6, pravijo, da je bila to zavidljiva operacija državne varnosti, ki je pokazala, da na Otoku za rusko varnostno službo ne vohunijo samo Rusi. Cilj operacije naj bi bilo predvsem zastraševanje drugih ruskih vohunov. Teh naj bi bilo na Otoku malo morje. Tako imenovanih spečih vohunov, ki že dolgo živijo normalno življenje na Otoku in imajo službo ter čakajo na ukaz iz Moskve, naj bi bilo več tisoč.

Dzhambazov, ki naj bi med drugim delal kot voznik v bolnišnici in se hvalil, da dela za Interpol, naj bi se v Britaniji naselil leta 2009, Ivanova, ki se je na družbenih omrežjih razglašala za laborantko v zasebnem medicinskem podjetju, naj bi se mu pridružila pred desetimi leti. Imela sta tudi »agencijo« za pomoč Bolgarom pri naselitvi v Britaniji ter spoznavanju britanske kulture in družbe. Sodeč po bolgarskih trditvah sta delala tudi v londonskih volilnih komisijah, ki so organizirale glasovanje bolgarskih državljanov v domovini. Scotland Yard še preiskuje, ali sta skupaj z Roussevom in izpuščeno dvojico kršila tudi tako imenovani zakon o državnih skrivnostih. Z drugimi besedami: ali sta še »spala« ali že vohunila.

V britanskih tabloidih, vedno navdušenih nad vohunskimi zgodbami in škandali, ki jih zadnjih nekaj let ni bilo, je zaradi bolgarske trojice veliko zgodb o »nevidnih vohunih, ki živijo med nami«, in o tem, da se Otočani po aretaciji »predmestne ruske vohunske mreže« in »kremeljskih agentov« sprašujejo, kdo so njihovi sosedje. Največje pozornosti sta deležna Ivanova in Dzhambazov, s katerima naj bi se sosedje prepirali, ker naj bi velik satelitski krožnik na svojem domu obrnila v drugo smer kot vsi drugi v ulici in naj bi hotela na svoji hiši postaviti orjaško anteno.

Oligarhi, vohuni in nekdanji vohuni

Vohunskih škandalov tudi v preteklosti ni manjkalo. Zaradi največjega je moral sicer že oddaljenega leta 1961 odstopiti obrambni minister John Profumo, ker je v parlamentu lagal o aferi z manekenko Christine Keeler, 19-letno ljubico sovjetskega vojaškega atašeja v Londonu, ki je bil zagotovo vohun. Nekdanji obveščevalec MI6 Christopher Steele pravi, da ne bi smeli pozabiti, da je Rusija trenutno dejansko v vojni in da »bo Putina zelo malo reči ustavilo pri zasledovanju ciljev ruske države, pa naj gre za bojišče ali vohunjenje v Britaniji ali Evropi«.

Na Otoku je tudi vrsta nekdanjih agentov ruske obveščevalne službe – Putinovih kritikov, ki so mu toliko večji trn v peti, ker je bil sam nekoč vohun, ki se je povzpel do šefa ruske varnostne službe FSB, naslednice razvpite KGB. Pred petimi leti so ruski agenti v angleškem mestu Salisbury z novičokom zastrupili nekdanjega kolega Sergeja Skripala in njegovo hčerko Julijo, ki sta preživela. Nekdanji agent KGB in Putinov kritik Aleksander Litvinenko ni preživel. V ruski družbi je leta 2006 v Londonu popil čaj, ki so mu dodali radioaktivni polonij 210. S smrtne postelje je za zastrupitev obtožil Putina osebno.

