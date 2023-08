#Portret Nina Virant, vokalistka, kantavtorica, performerka: Večplastna glasba, ki nastaja kot puzzle

Vokalistka, kantavtorica in performerka Nina Virant je na glasbeni sceni že nekaj let, njen prvi samostojni album z mednarodno zasedbo VIRA pa je pri založbi zavoda DruGod izšel šele pred kratkim. Predstavili so ga na zadnjem ljubljanskem jazz festivalu, nastopila pa je tudi ta ponedeljek na festivalu Jazzinty v Novem mestu.