Na prvi tekmi tretjega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo ste si proti Mariboru priigrali prednost dveh golov, vi pa ste sploh prvič v sezoni zaigrali. Ste zadovoljni z razpletom tekme in s svojo predstavo?

Glede na to, da je bila to zame prva tekma v sezoni, je prostora za napredek še veliko. Enako velja tudi za celotno ekipo, čeprav smo zmagali s 3:1. Dobro je, da smo zadeli v zadnji minuti in bo delo v Ljudskem vrtu ob dveh golih prednosti morda malo lažje.

Za vami je pestro poletje. Za konec prejšnje sezone ste s Fenerbahčejem osvojili pokalno lovoriko, nato se vas je po izteku pogodbe s Turki povezovalo s klubi v različnih državah, predvsem v Italiji, kjer ste igrali pred tem. Zakaj ste se nato odločili, da nadaljujete kariero v Carigradu?

Na koncu sem se odločil, da ostanem v Fenerbahčeju, ker gre za velik klub. Res sem zadovoljen, da sem ostal tukaj. Z ekipo sem zdaj treniral deset dni, nadaljevati moram s polno paro, da v tej sezoni dosežemo zastavljene cilje. Poleti nisem veliko razmišljal o drugih ponudbah, čeprav so obstajale. Ker je bil zame po lanski sezoni Fenerbahče še vedno zainteresiran, je to bila zame velika čast. Čeprav se po koncu sezone nismo dogovorili takoj, je obstajala želja, da ostanem. Ko je prišel trener Ismail Kartal, je bila odločitev še toliko lažja. Ponudbe Fenerbahčeja se ne zavrne.

Je na to odločitev vplival tudi prihod Dušana Tadića in Edina Džeka v Fener?

Zagotovo. Zame je bilo pomembno tudi, da moštvo okrepijo dobri igralci in da se bomo znova borili za naslov prvaka. Seveda je velik plus, da sta prišla igralca iz Srbije in BiH, da je komunikacija lažja. Gre za velika zvezdnika. Prepričan sem, da bosta še kako pomagala ekipi.

Vas je presenetilo, da boste po le desetih dneh treningov tekmo začeli od prve minute?

Na priprave sem prišel zelo dobro pripravljen, tudi na treningih sem se odlično odrezal in počutil. S trenerjem sva se pogovorila in odločil se je, da bom igral. Mislim, da sem odigral solidno, najpomembneje pa je, da smo zmagali.

Ste kot nekdanji član Olimpije proti Mariboru dodatno motivirani?

Ne, gre za tekmovalni duh. Z veliko fanti iz Maribora sem igral v reprezentanci, z nekaterimi sem se meril v Sloveniji in z moje strani do Mariborčanov ni bilo nobenega sovraštva. Tekma je bila na pravi ravni, Maribor je izgledal dobro. Smo pa mi zasluženo zmagali.

Ste si ogledali dvoboj svojega nekdanjega kluba proti Galatasarayu, ki je največji rival vašega Fenerbahčeja?

Navijal sem za Olimpijo. Iz srca sem ji privoščil, da bi odigrala čim bolje proti našim tekmecem. Vesel sem bil, ko se je uvrstila v Evropo in poskrbela za zgodovinski uspeh. Žal se že na prvi tekmi proti Galatasarayu ni izšlo. Verjamem pa, da bo Olimpija v tej evropski sezoni še opozorila nase. Če bo to v evropski ligi ali konferenčni ligi, pa bomo videli.

Koliko vam misli že uhajajo tudi k reprezentanci? Od septembra do novembra se bodo zvrstile tri pomembne reprezentančne akcije, ko si lahko zagotovite nastop na evropskem prvenstvu.

Najprej je pomembno, da pridemo vsi igralci v čim boljši tekmovalni ritem. To je tudi moja osebna želja, saj je zelo pomembno, da v reprezentanco prideš v dobri formi. Z rednim igranjem bom lahko reprezentanci pomagal po najboljših močeh. Čaka nas še veliko zahtevnih tekem, vse je še odprto. Ne skrivamo želje, da bi se radi uvrstili na Euro 2024, a moramo razmišljati o vsaki naslednji tekmi posebej. Imeti moramo visoke cilje in pričakovanja. Tako osebno v klubih kot v reprezentanci. V Fenerbahčeju so cilji vedno visoki, naši navijači to pričakujejo. Čas pa je tudi, da se slovenska reprezentanca po dolgem času znova uvrsti na veliko tekmovanje.

