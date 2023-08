Bivši ameriški predsednik Donald Trump za prihodnji ponedeljek napoveduje objavo poročila, ki bo po njegovih trditvah vsebovalo nove dokaze o volilnih prevarah leta 2020 v zvezni državi Georgia, kjer je za slabih 12.000 glasov izgubil proti aktualnemu predsedniku Joeju Bidnu. To je Trumpov odgovor na obtožnico, ki ga je v Georgii doletela v ponedeljek in mu očita, da je v tej in nekaterih drugih zveznih državah na nezakonit način poskušal spremeniti volilni izid sebi v prid.

Težja oprostitev samega sebe

Obtožnico proti Trumpu in še osemnajstim soobtoženim je v okrožju Fulton, kamor sodi prestolnica Georgie Atlanta, vložila demokratska državna tožilka Fani Willis. Dolga je 98 strani in vsebuje 41 točk, med katerimi izstopa kazenski pregon po zakonu proti organiziranemu kriminalu (RICO), ki so ga v zvezno zakonodajo pred desetletji vnesli za pregon mafijskih družb, so pa takšna sojenja zelo dolga in zapletena. Devetnajsterici tožilstvo očita sodelovanje v kriminalni družbi ter zaroti za nezakonito spremembo izida volitev v prid Trumpu, ponarejanje dokumentov, vplivanje na priče, lažne izjave, lažno izdajanje za uradno osebo, odtujitev računalnika, kršenje pravice do zasebnosti ter med drugim najmanj dva primera izsiljevanja. Med dokazi so denimo Trumpove besede tedanjima vršilcema dolžnosti pravosodnega ministra ZDA in njegovega namestnika: »Samo recita, da so volitve nepoštene, ostalo prepustita meni in republikanskim kongresnikom.« V zdaj že razvpitem pogovoru z državnim sekretarjem Georgie Bradom Raffenspergerjem pa je Trump dejal, naj mu »nekje najde 11.780 glasov«, kolikor jih je potreboval za zmago.

To je četrta obtožnica proti Trumpu za kazniva dejanja, ki ga je doletela v vsega petih mesecih. Po zvezni zakonodaji je obtožen nezakonitega ravnanja z zaupnimi dokumenti po odhodu iz Bele hiše ter zarote za razveljavitev rezultatov volitev leta 2020. V zvezni državi New York je obtožen ponarejanja poslovnih listin pri plačilu za molk o domnevnem razmerju. Tokratna obtožnica v Georgii je po navedbah ameriških pravnih poznavalcev posebna po tem, da bi se Trump v primeru obsodbe in svoje vnovične izvolitve za predsednika precej težje izognil kazni z oprostitvijo samega sebe, ker so zakoni v Georgii glede tega bolj ostri.

Tožilka bi sojenje v roku pol leta

Med soobtoženimi so mnogi Trumpovi sodelavci na čelu s šefom kabineta Markom Meadowsom, ki je prvič obtožen za kakšno kaznivo dejanje v zvezi s povolilnim dogajanjem leta 2020. Med soobtoženimi je tudi več njegovih odvetnikov, tudi Rudy Giuliani.

Tožilka Willis je obtoženim dala čas do 25. avgusta, da se prostovoljno izročijo organom v Georgii oziroma zglasijo v zaporu okrožja Fulton. Dejala je tudi, da želi vsem devetnajstim soditi hkrati in predlagati sodišču, da se sojenje začne v roku pol leta. Vprašanje je, ali bo to izvedljivo zaradi vseh primerov, ki čakajo Trumpa. Meadows je medtem že zahteval, da njegov primer preselijo na zvezno sodišče, kar je mogoče, ker je takrat zasedal položaj v zvezni vladi. V tem primeru bi se lahko skliceval na imuniteto. Ni nujno, da mu s preselitvijo ugodijo, je pa verjetno, da bodo podobno poskušali ostali soobtoženi.

Trump kot že ves čas tudi zdaj vztraja, da je tarča političnega lova na čarovnice in da sodišča ne preganjajo tistih, ki so zakrivili volilne prevare, ampak tiste, ki nanje opozarjajo. Trdi tudi, da bo v ponedeljek predstavil dokaze, ki da bodo »popolnoma oprali« njegovo ime. Trumpova ekipa je sicer po volitvah leta 2020 po sodni poti izpodbijala volilne rezultate v več zveznih državah in vložila več kot 50 tožb, a so sodišča praktično vse zavrnila ali jih sploh niso sprejela v obravnavo zaradi pomanjkanja dokazov.