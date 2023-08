Nogometaši Olimpije so v dveh tekmah z Galatasarayem, ki je zasluženo napredoval s skupnim izidom 4:0, spoznali, kako daleč so še od prestižne lige prvakov, a obenem so se veliko naučili. Predstava na povratni tekmi v Carigradu pred 45.000 gledalci je bila kljub minimalnemu porazu z 0:1 slabša kot na prvi tekmi v Stožicah, ko so prejeli tri zadetke. Medtem ko je Galatasaray igral s pol moči in brez težav kontroliral tekmo, so Ljubljančani dali maksimum, a so bili za gol gostiteljev povsem nenevarni, čeprav so imeli zadnje pol ure tudi igralca več.

Brez Elšnika nered na sredini igrišča

»Obe tekmi sta pokazali, da je tekmec naredil razliko zaradi zaključevanja akcij in individualne kakovosti. Moji fantje so odigrali dve izredni tekmi in potrdili, da si zaslužimo mesto v kvalifikacijah za ligo prvakov. Ob vsem spoštovanju do Galstasaraya izid na povratni tekmi ni pravičen, saj smo si z nekaj sreče zaslužili vsaj en gol in da ne bi izgubili srečanja. Olimpija je pokazala, da je zelo dobra ekipa, ki raste in zdaj gremo v boj za skupinski del evropske lige,« je po tekmi povedal trener Olimpije Joao Henriques. V igri Olimpije je bilo najbolj očitno, da je zaostajala v tehničnem znanju, hitrosti in telesni pripravljenosti. Počasni Nukić, ki je pogosto taboril v nedovoljenem položaju, je bil povsem nebogljen v dvobojih z branilci turškega prvaka, medtem ko je veliko hitrejši in prodornejši Bristrić obsojen na sedenje na klopi. Celo bojeviti Doffo se ni uspel uveljaviti, kot se je na prejšnjih tekmah. Največ sta s prodornostjo pokazala Portugalca Silva in Rui Pinto. Najbolj se je poznala odsotnost kapetana Elšnika, ki na sredini igrišča poskrbi za mirnost, tokrat pa so vezisti prehitro izgubljali žoge, zato ni bilo povezanih akcij.

Olimpija v soboto v Kidričevo

»Glede na kakovost nasprotnika bi morali vsi odigrati dve najboljši tekmi življenja, da bi imeli možnosti za napredovanje. Učili smo se iz napak na prvi tekmi in tokrat skušali zmagati, obenem smo se naučili marsikaj za nadaljevanje sezone,« je dodal levi bočni branilec David Sualehe. Številni nogometaši Olimpije so prvič igrali pred tako velikim številom gledalcev. Naslednje tekme bodo pokazale, ali Olimpija po napornem ritmu pada v formi, morda pa je začel popuščati tudi učinek, ki je ostal od prejšnjega trenerja Alberta Riere. Začele so se tudi težave s poškodbami (Elšnik, Sualehe...). Olimpijo v soboto v Kidričevem čaka prvenstvena tekma z nabrušenim Aluminijem, v četrtek, 24. avgusta, pa v Stožicah prva tekma zadnjega, četrtega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo z zmagovalcem dvoboja Qarabag (Azerbajdžan) – HJK Helsinki (Finska).