Enajst slovenskih atletinj in dva atleta bodo od pojutrišnjem naprej tekmovali na svetovnem prvenstvu v atletiki, ki bo doslej najbližje slovenski meji. Eno največjih tekmovanj na svetu bo od 19. do 27. avgusta gostila Budimpešta, ki bo po letu 1983, ko je bilo prvo svetovno prvenstvo v Helsinkih, postala 18. organizacijsko mesto. Organizatorji pričakujejo več kot 2100 atletov iz 202 držav, med katerimi ima najvišje cilje Kristjan Čeh. Ptujski orjak v metu diska bo namreč na Madžarskem branil lanski naslov svetovnega prvaka iz Eugena.

»V Budimpešti bomo nastopili zgolj z dvema atletoma, a kar enajstimi atletinjami, kar je po mojem mnenju splet okoliščin, saj ne dvomim, da bodo tudi atleti v prihodnosti številčnejše tekmovali na velikih tekmovanjih. Ponosen sem, da bomo v Budimpešti tako številčni. Še bolj me po 45 letih dela v slovenski atletiki veseli, da imamo tako močno reprezentanco. Pritiska ji z napovedmi ne bom nalagal. Da si želi Kristjan Čeh osvojiti kolajno, odločno napoveduje tudi sam. Poleg njega pa imamo reprezentanco, ki si v idealnem scenariju obeta še štiri ali pet finalnih nastopov. V imenu strokovnega vodstva reprezentance obljubljam, da bomo storili vse, da bodo imeli vsi slovenski atleti na vrhuncu sezone najboljše pogoje,« je atlete pospremil na pot šef slovenske stroke Albert Šoba.

Jähva za samozavest

Največji up slovenske reprezentance Kristjan Čeh se je na svetovno prvenstvo pripravljal v svoji bazi v Talinu, od koder bo v Budimpešto odpotoval danes, jutri se bo pripravljal na tekmo, že prvi dan devetdnevnega tekmovalnega programa pa ga čakajo kvalifikacije. »V idealnem scenariju si v soboto želim opraviti en met prek 68 metrov ter se v nadaljevanju osredotočiti na ponedeljkov finale. Veseli me, da sem imel v zadnjih tednih dobre priprave, potem ko sem pred tem tekmoval malce slabše ter doživel nekaj porazov. Optimizem mi dviguje zadnja tekma v Jähvi, kjer sem vrgel štiri mete prek 68 metrov, enega pa le en centimeter manj od 70 metrov,« je iz Estonije sporočil Kristjan Čeh. Jähva je Čehov srečni kraj, saj je v estonskem mestu pred dvema mesecema vrgel disk 71,86 metra, kar je slovenski rekord in najboljši letošnji dosežek na svetu ter hkrati četrti najdaljši met v zgodovini discipline.

Met diska je zaradi velike konkurence na vseh mitingih eden od vrhuncev tekmovanja, tako pa bo tudi v Budimpešti. Po besedah Kristjana Čeha je pet metalcev sposobnih vreči prek 70 metrov, kot največje tekmece pa izpostavlja Šveda Daniela Stahla ter Litovca Mikolasa Alekna in Andriusa Gudžiusa. Vsi omenjeni tekmovalci so ga bodisi v letošnji sezoni ali v preteklosti na velikem tekmovanju že premagali, kar je v zadnjih dveh letih, ko Štajerec dosega izjemne uspehe, redkost.

Ob Kristjanu Čehu bo imela Slovenija visoka pričakovanja do atletinj, in sicer skakalke ob palici Tine Šutej, tekačice na dva stadionska kroga Anite Horvat ter tekačice na 3000 metrov z zaprekami Maruše Mišmaš Zrimšek. Četrta atletinja, ki se lahko rezultatsko spogleduje s finalom, je Lia Apostolovski. Slovenska skakalka v višino je pred dnevi izboljšala svoj osebni rekord, ki sedaj znaša 195 centimetrov. »Ni lepše popotnice, kot doseči najboljši rezultat na zadnji tekmi pred prvenstvom. Tehnično sem v tej sezoni zelo napredovala, moj glavni cilj v Budimpešti pa bo uspešni preboj skozi kvalifikacije,« napoveduje Lia Apostolovski.

Za kolajno bo morala Tina Šutej skočiti rekordno

Tina Šutej pri 34 letih sodi med izkušenejše atletinje, a tudi zelo trofejne, saj se je v zadnjih dveh letih s štirih velikih tekmovanj vrnila s kolajno. Na dveh dvoranskih evropskih prvenstvu v Torunu in Carigradu je bila druga, na lanskem evropskem prvenstvu v Münchnu in svetovnem dvoranskem prvenstvu v Beogradu pa tretja. »Ko začneš na velikih tekmovanjih osvajati kolajne, nisi več zadovoljen zgolj z uvrstitvami v finale. V Budimpešti nas je pet do šest atletinj, ki lahko posežemo po kolajni, gotovo pa bo presenetila še kakšna skakalka. Zavedam se, da bom morala izboljšati državni rekord, če bom želela osvojiti kolajno,« meni Tina Šutej, njen trener Milan Kranjc pa dodaja: »Tina je v zadnjih letih pokazala, da je zrela atletinja, ki se ne ustraši izziva. S takšno filozofijo se na prvenstvo odpravljava tudi letos. Treningi potekajo po načrtu in upava, da se bo izteklo po najinih željah.«

Anita Horvat je tako tekmice kot širšo atletsko javnost presenetila lani v Eugenu, kjer se je v teku na 800 metrov uvrstila v finale. »Moj cilj je v prvi vrsti uvrstitev v finale, v katerem bom napadala kolajno. Sem v dobri formi, sezona se zaenkrat odvija po načrtih, imam izkušnje z velikih tekmovanj, zato sem optimistična,« je odločna Anita Horvat, ki je letos na dvoranskem evropskem prvenstvu v Carigradu osvojila svojo prvo kolajno na velikih tekmovanjih, kjer je v finalu zaostala le za Britanko Keely Hodgkinson.

1. dan SP (pojutrišnjem) bo Kristjan Čeh nastopil v kvalifikacijah meta diska, vrhunec za slovensko atletiko pa naj bi bil tretji dan s finalom.

Z mislimi tudi v preteklosti Na tiskovni konferenci pred odhodom v Budimpešto je javnost ogovoril tudi predsednik Atletske zveze Slovenije Primož Feguš. »Prvenstva v Evropi so praviloma dobro organizirana, kar pričakujem tudi v Budimpešti. Prav je, da je Madžarska dobila tako veliko tekmovanje. Medtem ko so naše misli usmerjene v bližnjo prihodnost, še zdaleč nismo pozabili preteklosti. Vsi člani slovenske atletike sočustvujemo s prizadetimi v poplavah, med katerimi jih je bilo nekaj tudi naših članov. Sreča za nas pa je bila, da pri katastrofi niso bili prizadeti slovenski atletski stadioni,« je sporočil Primož Feguš, ki je podelil kolajne trem slovenskim atletom z evropskih iger, kjer je Kristjan Čeh zmagal, Tina Šutej in Maruša Mišmaš Zrimšek pa sta bili drugi.