Na voljo bodo podpisani dresi Rogliča, ki je s pomočjo svoje fundacije na spletni strani tudi zagnal dražbo, Pogačarja, Mohoriča ter Luke Mezgeca, Jana Tratnika, Domna Novaka in Matevža Govekarja.

»Čas je, da vsi stopimo skupaj in pomagamo vsem žrtvam katastrofalnih poplav, ki so prizadele našo državo. Sedem kolesarjev iz svetovne serije, sedem podpisanih dresov, ena dražba. Pokažimo, da smo močni in skrbimo drug za drugega. Vsi za enega, eden za vse. S srcem za Slovenijo,« je sedmerica skupaj dejala v videoposnetku, ki so ga danes delili po družbenih omrežjih.

Med kolesarji sta doslej denarno pomoč rojakom, ki so jih prizadele katastrofalne poplave, med drugimi ponudila Mohorič in Pogačar. Prvi je vso denarno nagrado (24.495 evrov) z dirke po Poljski, na kateri je zmagal, namenil žrtvam prek svoje fundacije, Pogačar pa bo na Kongresnem trgu prihodnji teden za vsak selfi z navijači prispeval po 10 evrov in jih dodal začetni donaciji 10.000 evrov.

Zdaj so se s podpisanimi dresi kolesarji združili pod eno željo, pomagati rojakom v stiski. Dražba sicer poteka na spletni strani Primoža Rogliča.