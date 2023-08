“Spoštovani” ravnatelj ali spolni plenilec?

V Zgornjesavski dolini so mnogi pretreseni zaradi čedalje glasnejših govoric, da naj bi ravnatelja ene od gorenjskih šol, očeta štirih otrok ter nekdanjega uspešnega smučarskega tekača in trenerja, ovadili zaradi spolnega napada na mladoletno deklico. Na dan prihajajo še izpovedi njegovih nekdanjih sotekmovalk in varovank, ki so pred leti tekaške vrste zapustile prav zaradi njegovega nadlegovanja.