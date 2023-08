Odziv mestnih oblasti na poplave: Je ljubljanski župan res “prasec”?

Včeraj je bilo na hodnikih mestne občine Ljubljana slišati: »Ljubljanski župan je prasec. Kriv je za to, da nas je poplavilo, in po poplavah je čisto pozabil na nas. Nezaslišano!« No, nezaslišano je predvsem to, da so se zopet našli nekateri, ki so katastrofo in stisko ljudi izkoristili za nabiranje političnih točk, da so spolitizirali dogodek, ki nima zveze s tem, pa če jim je župan všeč ali ne.