Do zadnje strani: Življenje kot metafora za poezijo

Naslov pesniškega prvenca Sare Fabjan, magistrice kognitivne znanosti in doktorske študentke psihologije, je kljub jedrnatosti zgovoren in dobro povzame vsebino zbirke, ki se z razvijanjem motivov domače hiše, otroške sobe, najemniških stanovanj in (začasnih) delovnih mest pretežno ukvarja s temeljnim bivanjskim vprašanjem (mladega človeka) – kje in kako biti, živeti. Spuščena roleta pa poleg motivno-tematskega zarisa nakaže tudi vzdušje, zaznamovano z nekakšno ustavitvijo, zabubljenostjo, spanjem, a tudi izselitvijo, odsotnostjo.