S strelom v glavo je prejšnji petek Nermin Sulejmanović v mestu Gradačac v BiH umoril bivšo ženo Nizamo Hećimović, dejanje pa v živo prenašal prek spleta. Le nekaj dni pred tem ga je zaradi družinskega nasilja spet prijavila policiji, ta pa je sodišču poslala predlog za odreditev prepovedi približevanja. Predsednica občinskega sodišča Slobodanka Kojić je pojasnila, da policija predloga ni podprla z dokazi in informacijami o pretekli kaznovanosti 35-letnika, zraven ni bilo niti izjave žrtve. Zato sodnica prepovedi približevanja ni mogla podpisati. Naj pa bi Nizama Hećimović v začetku julija podala prijavo zaradi brutalnega napada, ker Sulejmanoviću ni bila všeč večerja, ki jo je skuhala. Ni več hotela živeti z njim, ker je nasilen, prosila je za prepoved približevanja, ker ji je grozil. Bilo jo je strah.

Sulejmanović je tako takrat kot tudi prejšnji teden ostal na prostosti. Kot kaže, ga je pogum nekdanje partnerice s prijavo tako razbesnel, da je še zadnjič obračunal z njo. Našel jo je, ko se je z njuno devet mesecev staro hčerjo skrivala pri teti. Iz hiše jo je zvlekel za lase. »Bila sta že sredi ceste, ko se je Nizama obrnila in me v solzah rotila, naj ji vendarle pomagam. A ji nisem mogla, čeprav je kričala in moledovala,« je teta za časopis Dnevni Avaz v solzah opisala prizor, ki ga ne bo nikoli pozabila. Sulejmanović ju je z dojenčkom odpeljal v počitniško hiško nekam na samo, jo pretepel do neprepoznavnosti, vso krvavo in še komaj pri zavesti pa maltretiral. »To se zgodi, če te pras... prijavi policiji,« je komentiral v prenosu umora v živo prek spleta, nato pa od nje zahteval razlago, zakaj je to storila. Da se je bala zase in za svojega otroka, mu je odvrnila z zadnjimi močmi. To so bile njene zadnje besede.

Poveličevanje zločina

Petintridesetletnik je njeno truplo pustil tam, nepoškodovano dojenčico so kasneje našli na tleh v mlaki mamine krvi. Na begu se je še večkrat oglasil v živo prek spleta in napovedal dodatne smrtne žrtve. Ubil je dva turška državljana, domnevno očeta in brata druge nekdanje partnerice, s katerima naj bi imel nerešene poslovne zadeve, ter ranil še tri ljudi. Žrtev bi bilo očitno še več, če mu ne bi prodajalec v trgovini z ribiško opremo prodal slepih nabojev namesto pravih. Na lovu za trojnim morilcem so bili vsi policisti od blizu in daleč pa tudi pripadniki posebnih enot. Po nekaj urah so ga našli in obkolili. Takrat je storil samomor. Poleg same brutalnosti dejanja Sulejmanovića, ki je bil v skupnosti poznan kot »pošast, ki je dolga leta terorizirala kraj«, prebivalce razburja dejstvo, da je bil posnetek umora na spletu dostopen kar tri ure, preden so ga umaknili. Ogledalo si ga je petnajst tisoč ljudi, več kot tristo naj bi ga všečkalo, nekateri so morilcu v komentarjih celo izrazili podporo in poveličevali krvav zločin. Te naj bi zdaj kazensko preganjali zaradi spodbujanja h kaznivemu dejanju.

Od Nizame Hećimović se je na pogrebu poslovilo na stotine ljudi, mnogo več pa jih je ob še enem femicidu v BiH, kjer je vsaka tretja ženska žrtev nasilja, protestiralo tako v njenem domačem kraju kot v drugih mestih. Udeleženci shoda zahtevajo, da se v zakonodaji uvede pravna definicija femicida, da se ga ustrezno kaznuje ter da se ženske nasploh bolje zaščiti pred nasiljem. Zahtevajo tudi kazen za vse, ki so dopustili, da je storilec ostal na svobodi, pa čeprav je bil že večkrat prijavljen zaradi nasilnih napadov na ženo. Zahtevajo še odstop predsednice sodišča, ki ni odredilo prepovedi približevanja. Na policiji so uvedli notranjo preiskavo, saj naj bi prav tam morilec dobil informacijo o tem, kje se skriva njegova bivša žena. Lokalni mediji so poročali, da je bil Sulejmanović v zvezi s policistko, ki da mu je izdala ta podatek, a je njen odvetnik za medije navedbe kategorično zanikal. Ni izdala tajne lokacije, pa tudi njegova ljubica ni, je zatrdil. Zaradi groženj s smrtjo je moral zaprositi za 24-urno policijsko zaščito zanjo.