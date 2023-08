Še ni najhuje

Kot poročajo mediji, je predsednik Republike Srbske Milorad Dodik v torek vložil tožbo proti tožilcu tožilstva Bosne in Hercegovine Nedimu Ćosiću, ki je podpisal obtožnico zoper njega zaradi nepriznavanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH. Dodik namreč meni, da je tožilec Ćosić zlorabil svoj položaj in vložil obtožnico proti njemu z namenom, da škoduje instituciji predsednika Republike Srbske. S tem se je pridružil parlamentu Republike Srbske, ki je konec junija sprejel zakona o nepriznavanju odločitev ustavnega sodišča BiH in odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH.