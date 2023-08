Oseminštiridesetletna Erin Patterson je 29. julija na kosilo na svojem domu v Leongathi v Viktoriji, dve uri vožnje iz Melbourna, povabila nekdanje sorodstvo – bivšega moža, taščo Gail in tasta Dona Pattersona ter Gailino sestro Heather Wilkinson in njenega soproga Iana. Mož je v zadnjem trenutku obisk odpovedal, ostali pa so prišli. Erin jim je postregla znamenito pečenko wellington. Toda nekaj ur po obroku so zaradi prebavnih težav vsi štirje gostje morali v bližnjo bolnišnico. Prepričani so bili, da so se zastrupili s hrano. Niti slutili niso, za kako resno zastrupitev gre. Potrebna je bila takojšnja premestitev v bolnišnico v Melbournu, a so kljub najboljši možni zdravstveni oskrbi trije od njih kmalu umrli. Najprej 66-letna Heather in 70-letna Gail, nato pa še 70-letni Don. Oseminšestdesetletni Ian je v kritičnem stanju, čaka na presaditev jeter. Vsi štirje so živeli v povezani skupnosti v bližnjem kraju Korumburra, kjer je bil Ian baptistični pastor.

Policija je sporočila, da so vsi trije umrli zaradi smrtno nevarnih gob. Šlo naj bi za zelene mušnice. Ravno gobe so bile tudi v pečenki in Erin se je znašla pod lupo preiskovalcev. Zaenkrat ni obtožena še ničesar. Poudarili so tudi, da sta bila z možem ločena, a so ločitev opisali kot »prijateljski razhod«. »Policija je kmalu po tragediji sporočila, da še ne ve, ali je Erin jedla isto hrano kot gostje in ali so bile strupene gobe v jedi, ki jo je postregla. Smrti zaenkrat še niso pojasnjene,« je po pisanju BBC izjavil Dean Thomas z oddelka za umore in dodal, da so vse možnosti še odprte in da je Erin lahko tudi nedolžna.

Oseminštiridesetletnica je v izjavi za novinarje pred svojim domom v joku povedala, da ne more dojeti, kaj se je zgodilo, da je imela svojo družino rada in da je ne bi nikoli prizadela. Na vprašanja, kaj je postregla kateremu od gostov in od kod je dobila gobe, ni hotela odgovoriti. Ponavljala je le, da je nedolžna, da jim ni nič naredila in da jih je imela rada: »Gail mi je bila kot mama, ki je nisem imela. Bili so med najboljšimi ljudmi, kar jih poznam. Obupana sem, da jih ni več.«

Tudi sama hospitalizirana

Pred nekaj dnevi so avstralski mediji objavili tudi izjavo, ki jo je posredovala policiji. Zatrdila je, da je med kuho uporabila nekaj posušenih gob, vendar ni vedela, da so strupene. »Zgrožena sem, če pomislim, da so morda te gobe prispevale k bolezenskemu stanju, v katerem so se znašli moji ljubljeni,« je navedla. Čeprav se je sprva govorilo, da sama po kosilu ni imela nobenih težav, kar je vzbudilo sum preiskovalcev, je v izjavi poudarila, da je bila tudi ona hospitalizirana zaradi bolečin v trebuhu. Dali so ji fiziološko raztopino in zdravila za zaščito pred poškodbami jeter.

Navedla je, da je nekaj uporabljenih gob kupila v enem od lokalnih supermarketov, nekaj pa pred meseci v azijski trgovini z živili v Melbournu. Njeni otroci, ki jih na kosilu ni bilo, so naslednji dan pojedli nekaj ostankov govedine. Gobe so iz jedi postrgali, ker jih ne marajo, je pojasnila. In še, da je nekaj kosila prihranila in ga dala v pregled bolnišničnim toksikologom. V izjavi je omenila tudi sušilnik hrane. Dejala je, da je nekdanji mož hotel vedeti, ali je zastrupila njegove starše, zato je v paniki sušilnik zavrgla – skrbelo da jo je, da ne bi izgubila skrbništva nad otrokoma.

V zvezi s tem, da na vprašanja, komu je kaj postregla in kje je nabavila gobe, novinarjem ni hotela odgovarjati, je zdaj izrazila obžalovanje. Po njenih besedah ji je tako svetoval odvetnik. Takrat pa tudi še ni vedela, v kakšno nočno moro se bo sprevrgla preiskava.

*** Oseminštiridesetletnica je v izjavi za novinarje pred svojim domom v joku povedala, da ne more dojeti, kaj se je zgodilo, da je imela svojo družino rada in da je ne bi nikoli prizadela.