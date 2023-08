V občini Dobrova - Polhov Gradec so se odločili, da eko otok pri trgovini Mercator v Polhovem Gradcu ukinejo in ga premestijo na združeno mesto pri Kmetijski zadrugi v Polhovem Gradcu. Kot so sporočili, so se za ta korak odločili zaradi načrtovanih sprememb v prostoru, predvsem pa zaradi nedavno dokončane ureditve Polhkovega razgledišča, ki je obogatilo pobočje nad Kulturnim domom Jakoba Trobca in Polhovemu Gradcu ter celotni občini prineslo nove vsebine za druženje, srečevanje ter aktivno preživljanje prostega časa otrok in odraslih. »Uporabnike eko otoka opozarjamo na spremenjeno lokacijo in jih naprošamo, naj ustrezno ravnajo pri odlaganju odpadkov. Na novi, združeni lokaciji pri Kmetijski zadrugi bodo na voljo zabojnik za biološke odpadke, trije zabojniki za steklo in šest zabojnikov za papir,« so povedali na občini in dodali: »Občane tudi prosimo, da se dosledno držijo navodil za odlaganje odpadkov na eko otokih, ki so namenjeni zbiranju izključno določenih odpadkov. Posebej opozarjamo na pravilno odlaganje bioloških odpadkov, saj so mnogokrat v zabojnikih predmeti in odpadki, ki tja ne sodijo.«

Z napačnim odlaganjem se onemogoča pravilno recikliranje odpadkov. Zaradi nepravilno odloženih odpadkov se povečujejo tudi stroški zaradi dodatnega odvoza in urejanja površin, kjer so ti odpadki odloženi.