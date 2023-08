Po tem, ko so v Kamniku zaradi poplav odpovedali tako Kamfest kot Dneve narodnih noš, so se v Trzinu odločili, da kraj po poplavah potrebuje druženje in veselje. »Programski odbor festivala Trznfest, občinske prireditve, ki vsa leta poteka v organizaciji Kulturno-umetniškega društva Franc Kotar Trzin, je na kriznem sestanku sklenil, da letošnji festival, 22. po vrsti, bo,« je sporočil organizacijski odbor in dodal, da naj bo po poplavah, ki so prizadele kraj, festival za prebivalce vir upanja, sveže energije in povezovanja. »Festival bo ustvaril priložnost, da se zdaj, v času po poplavah, v katerih je skupnost že pokazala ogromno solidarnosti in medsebojne pomoči, ljudje spet zberejo in povežejo.«

Festival v dobrodelnem duhu

»Nedavne poplave so naš kulturni dom prizadele s silovito močjo, uničile so ne le prostore, ampak tudi dragocene kostume, rekvizite, tehnično opremo, 100-letno zgodovino društva. Kljub temu smo se odločili, da bomo iz te krize izšli še močnejši,« je sporočila Aleksandra Kmetič, predsednica KUD Franc Kotar Trzin, in dodala, da bodo vsi dogodki imeli tudi poseben namen – zbiranje sredstev za nakup šolskih potrebščin za otroke družin, ki so bile prizadete zaradi poplav. »Kljub izzivom, ki smo jih doživeli zaradi poplav, smo odločeni, da bomo s festivalom Trznfest 2023 pokazali, kako lahko umetnost in kultura združita skupnost ter prispevata k obnovi in gradnji boljšega jutri,« je še povedala Kmetičeva in poudarila, da bo imel vsak prispevek izjemen vpliv na uspeh festivala in njihovo možnost, da pomagajo tistim, ki so bili prizadeti.

S pomočjo donacij bodo lahko šolarjem, ki so izgubili domove, kupili nove šolske potrebščine, torbe, oblačila in obutev. Prostovoljne prispevke bodo obiskovalci lahko oddali na dogodkih. »Upamo, da bo veselo festivalsko dogajanje pomagalo obnoviti optimizem in ponovno vzpostaviti občutek normalnosti v našem kraju. Čeprav so bili prostori našega kulturnega doma poplavljeni in smo ostali praktično brez vsega, je izvedba Trznfesta 2023 odraz naše odpornosti in volje za premagovanje težav ter hkrati spodbuda za boljšo prihodnost.«

Pester program za vse generacije

V okviru Trznfesta bodo organizirali dva koncertna večera, na katerih bodo nastopile skupine iz lokalnega okolja in od drugod. Poleg tega bodo izvedli tudi delavnice za otroke ter predstave in animacije, ki bodo otrokom omogočile kreativno izražanje ter spodbujale njihov umetniški razvoj. Za odraslo občinstvo so pripravili posebno predstavo, ki bo nudila edinstveno kulturno izkušnjo. Festival se bo zaključil s kulturno-literarnim večerom. Trznfest bo potekal od 25. do 31. avgusta na različnih lokacijah v Trzinu. Petkov in sobotni koncert, z začetkom ob 20. uri v petek in ob 21. uri v soboto, sta prestavljena v Kulturni dom Trzin, Trzinski talent in Čarodej Toni pa v dvorano Marjance Ručigaj. Zaradi trenutnih okoliščin ledena dirka, otroške delavnice in Mini Planica žal odpadejo. Ravno tako ne bo predvidene stojnične prodaje.

*** Letošnji Trznfest bo imel poseben namen – zbiranje sredstev za nakup šolskih potrebščin za otroke družin, prizadetih zaradi nedavnih poplav.