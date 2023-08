Nekaj pred poldnevom sta v naselju Pece v občini Grosuplje v nezaščiten vodnjak ob hiši padla leto in pol stara dvojčka, poročajo na strani Uprave RS za zaščito in reševanje. Še pred prihodom prostovoljnih gasilcev iz PGD Št. Jurij in Grosuplje so nepoškodovana otroka iz vode, globoke kakšna dva metra, rešili domači. Po poročanju portala 24ur je vanj splezala in iz njega otroka rešila njuna mama. Gasilci so vodnjak zaščitili, reševalci in zdravnik pa dvojčka pregledali, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.