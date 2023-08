Kdo je kriv

Takoj po vesoljnem potopu je prvo vprašanje, na katerega naletimo, na koga lahko zvalimo krivdo. V tednu Marijinega vnebovzetja potop ne more biti naključje. Na delu so bile ali nadnaravne sile ali eden od sedmih naglavnih grehov. V teh trenutkih se vzame v roke Sveto pismo in pogleda, kako stvari stojijo. Vsemogočni ima dolgo pisno zgodovino pošiljanja velikih voda na nič hudega sluteče prebivalstvo Zemlje. Svojo kariero je začel z vesoljnim potopom že v epu o Gilgamešu, še preden se je prav dobro vedelo, kdo je in kakšne navade ima. Zares popularnega pa ga je naredila Stara zaveza, kjer se je naveličal hudobije ljudi in je bil zaradi tega žalosten v svojem srcu. Tam je prvo opozorilo, da se je treba bati vseh, ki se smilijo sami sebi. »Izbrisal bom človeka, ki sem ga ustvaril, s površja zemlje, ljudi in živino, laznino in ptice neba, kajti žal mi je, da sem jih naredil,« je bil njegov odziv na razočaranje nad stanjem njegovega sveta. Ampak svet ni bil več njegov.