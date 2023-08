Nepreslišano: Bojan Glavič, novinar

Kakor hitro so se podivjane vode umaknile iz hiš nazaj v struge in razkrile opustošenje, je bilo slišati vprašanja, kako bo posledice najhujše katastrofe v zgodovini samostojne Slovenije preneslo njeno gospodarstvo. Tega se seveda niso spraševali tisti, ki so ostali brez doma, saj jih bolj kot abstraktne ocene težko izmerljive škode zanimajo bolj oprijemljive (ali v primeru odplaknjenih hiš in spominov celo povsem neoprijemljive) posledice ujme, ki jim je v hipu spremenila življenje.