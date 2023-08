Mol in ZPM Moste-Polje bosta z donacijsko kampanjo krili do 75 odstotkov stroškov obnove pritličnih bivalnih prostorov

Mestna občina Ljubljana (Mol) in Zveza prijateljev mladine (ZPM) Moste-Polje bosta z donacijsko kampanjo krili do 75 odstotkov stroškov obnove v poplavah opustošenih pritličnih bivalnih prostorov na območju Mola. Obnove višjih nadstropij in kleti občina ne bo sofinancirala, bo pa sofinancirala plačila stroškov pitne vode za mesec avgust.