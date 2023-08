Kot je še dejal Čeferin, se teh ljudi ne sme poimenovati navijači, saj so »rak nogometa, ki ga izkoriščajo za svoje idiotske ideje«.

Micotakis je napovedal ukinitev vseh navijaških skupin in napovedal, da bodo v bodoče ekipe lahko imele le po eno navijaško skupino, ki bodo tesno vezana na posamezne klube. Grški premier je napovedal tudi širitev policijskih pooblastil na stadionih in ostrejše kontrole na vhodih.

Tema razgovora med Micotakisom in Čeferinom je bila v prvi vrsti nasilje med navijači Olympiacosa, Panathiniakosa, atenskega AEK in Paoka. Sam sestanek je vezan na tragedijo pred dvobojem 3. kroga kvalifikacij za ligo prvakov med AEK in Dinamom iz Zagreba, ko je v spopadu med navijači umrl 28-letni Grk.

Lani je v Solunu v pretepu med navijači Arisa in Paoka umrl mladoletni Alkis Kampanos. Po dogodku je vlada zvišala najvišjo kazen za navijaške nerede s šestih mesecev na pet let zapora.

»Žalostni in besni smo zaradi stvari, ki so se zgodile zaradi tega nesmiselnega nasilja. Samo premislite, kakšna oseba morate biti, da napadete nekoga le zato, ker nosi dres drugega kluba. To je treba izkoreniniti,« je še dejal Čeferin.

Čeferin si bo zvečer v Pireju ogledal še nogometno tekmo med Manchester Cityjem in Sevillo za evropski superpokal.