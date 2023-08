Mesečna rast cen v največjem svetovnem gospodarstvu, merjena z indeksom CPI, je znašala 0,2 %, na letni ravni pa 3,2 %, kar je nekoliko manj od pričakovanj analitikov. Na drugi strani pa je inflacija na ravni proizvajalcev, merjena z indeksom PPI, na mesečni ravni znašala 0,3 % oziroma rahlo več od pričakovanj. Dokaj visoka pa ostaja inflacija brez upoštevanja rasti cen hrane in energije, ki na letni ravni še vedno znaša 4,7 %. Precej vztrajna inflacija pa viša zahtevane donosnosti ameriških obveznic. Za 30-letno posojilo ameriški državi dobi vlagatelj približno 4,3 % na leto. Visoka rast cen tehnoloških delnic v letošnjem letu je povzročila, da so nekateri vlagatelji v preteklem tednu z mize pobrali del letošnjih dobičkov in se nekoliko umaknili iz tehnoloških delnic, zato so t.i. delnice (oziroma delnice z nižjimi vrednotenji in nižjim potencialom za rast poslovanja) zabeležile višjo donosnost. Tehnološki indeks NASDAQ je bil že drugi zaporedni teden v rdečem, kar se letos še ni zgodilo. Z nekaj odstotnimi pocenitvami so se soočili vlagatelji v delnice ameriških bank, saj je bonitetna agencija Moody's znižala bonitetno oceno desetim manjšim in srednje velikim bankam. Nič kritičnega, vendar opomin, da bo po marčevskem zlomu nekaterih bank verjetno sledila ostrejša regulacija in da bi lahko bila problematična višja kreditna izpostavljenost do komercialnih nepremičnin. Zaskrbljujoče so predvsem pisarniške nepremičnine, saj kaže, da bo delo od doma v neki obliki ostalo tudi vnaprej, s tem pa se manjša povpraševanje po pisarnah.

V Evropi je kot strela z jasnega odjeknila informacija o nenavadnih ukrepih italijanske vlade. Napovedali so izredno obdavčitev dobičkov njihovih bank, s katerimi naj bi krpali javne finance. Novica je vlagatelje dobila nepripravljene in cene delnic italijanskih bank na čelu z UniCreditom in Inteso Sanpaolo so se krepko znižale. Tržna kapitalizacija bank se je v enem dnevu znižala za okoli 10 milijard EUR, italijanska vlada pa predvideva 3 milijarde EUR dodatnih davčnih prihodkov. Naslednji dan so uradniki sicer stopili korak nazaj in delno omilili napovedi. Solidne novice so prispele z Otoka, kjer je njihovo gospodarstvo močnejše od pričakovanj. Britanska gospodarska rast je v drugem kvartalu glede na prvi kvartal znašala 0,2 % in presegla pričakovanja analitikov. Solidno stanje v gospodarstvu pa viša verjetnost nadaljnjih dvigov obrestnih mer in s tem tudi donosnosti njihovih državnih obveznic, ki ne glede na ročnost nudijo krepko nad 4 % donosnosti na leto.

Na Kitajskem se je v škripcih znašel nov nepremičninski velikan – podjetje Country Garden. Slednji je eden izmed najpomembnejših kitajskih podjetij, zato je informacija o neizplačanih kuponih njihovih obveznic zamajala že tako nizko zaupanje v ta sektor. Precej skromni so tudi najnovejši podatki o kitajskem izvozu in uvozu, saj sta julija oba zabeležila več kot 10-odstotni upad na letni ravni. S tako slabimi podatki se nismo soočili vse od začetka pandemije v 2020 in vlagatelji se upravičeno sprašujejo, zakaj kitajska vlada ne napove dodatnih spodbud za gospodarstvo in zakaj ne sprejme dodatnih ukrepov za izboljšanje situacije v nepremičninskem sektorju. Za razliko od Zahoda namreč Kitajci nimajo težav z inflacijo, prej nasprotno, v juliju so se cene na letni ravni znižale za 0,3 %, kar opozarja na šibko domačo potrošnjo.

Tudi na ravni posameznih podjetij smo spremljali nekatere opazne premike cen delnic. Izjemno zadovoljni so lahko delničarji danskega farmacevta Novo Nordisk, saj je študija zdravila Wegovy pokazala ugodne rezultate. Poleg tega je podjetje dvignilo tudi oceno poslovanja v prihodnjih četrtletjih. S tržno kapitalizacijo skoraj 400 milijard EUR je Novo Nordisk postalo drugo najvrednejše podjetje na naši celini. Dobre rezultate testiranja zdravila proti diabetesu je predstavil tudi ameriški farmacevt Eli Lilly. V zadnjih petih letih se je cena delnice popeterila in glede na tržno kapitalizacijo je Eli Lilly postalo najvrednejše svetovno farmacevtsko podjetje. Rekordno vrednost je zabeležila tudi delnica Berkshire Hathaway, ki ga vodi legendarni 92-letni Warren Buffett. Visoka rast cene delnic Appla, ki predstavlja levji delež naložb omenjenega holdinga, je pripomogla k odličnim rezultatom poslovanja.