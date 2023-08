Kot je dejal minister, tako že poteka udejanjanje prejšnji teden sprejete novele zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, po kateri bodo občine za izvedbo nujnih sanacijskih ukrepov lahko vnaprej prejele finančna sredstva do višine 40 odstotkov predhodno ocenjene škode.

Na terenu pa še vedno odpravljajo posledice obsežnih poplav. Po Brežanovih besedah se na vodotokih ukvarjajo z zagotavljanjem njihove pretočnosti. Gre za enega ključnih ukrepov, saj običajno jesen prinese tudi obilna deževja in poplave. Prav tako na vodotokih potekajo interventni ukrepi zagotavljanja stabilnosti tal, kjer je to potrebno zaradi varovanja infrastrukture ali objektov, je dodal minister.

Ob tem je napovedal, da bo država vzpostavila tehnične pisarne na terenu, ki bodo tako občinam, posameznikom, kot gospodarstvu pomagale pri iskanju pravih rešitev za odpravo posledic, obnovo obstoječih prizadetih objektov, pa tudi za novogradnje.

Sicer pa so po njegovih besedah spregovorili tudi o dolgoročnih in srednjeročnih ukrepih, kjer se bo, kot je dejal, predvsem treba soočiti tudi s preventivo, z nadaljevanjem gradnje in umeščanja protipoplavnih ukrepov. Kot je poudaril, bo pri tem zelo pomembno tudi sodelovanje občin in vseh drugih deležnikov, sredstva pa se bo zagotavljalo tako v načrtu za okrevanje in odpornost, kot tudi iz drugih virov.