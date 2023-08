Kot so pojasnili, so bili o nesreči obveščeni ob 11.24. Pristojne službe so prišle na kraj dogodka. Osebi so potegnili iz avtomobila in ju oživljali, vendar niso bili uspešni. Zdravnica je ob 12.21 potrdila smrt obeh in odredila sanitarno obdukcijo. Vse okoliščine se še preverjajo, so sporočili policisti.