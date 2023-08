Brancin je nedvomno riba, ki velja za kralja tako v morju kot na krožniku, in to v kateri koli obliki – pečen, ocvrt, dimljen ali kuhan na lešo ali v lešadi, kot se reče temu načinu priprave rib v loncu. Najenostavnejši primer peke brancina, pri katerem praktično ne boste potrebovali kuharskega predznanja, je peka brancina, zakopanega v soli. Ne samo da je tovrstni način priprave enostaven in že na videz svetovljanski, povrhu je še zdrav, ker se na tak način riba speče popolnoma brez dodatka maščob, saj sol ščiti površino ribe pred neposredno toploto, meso pa zaradi tega ostane sočno in nežnega okusa.

Peka rib v soli oziroma solni skorjici je tradicionalni mediteranski način priprave. Kot pravi kulinarično zgodovinopisje, naj bi o tem, da so brancine zakopavali v sol in jih na tak način pekli in stregli na takratnih eminentnih gostijah, pisal že antični grški poet Arcestrat, ki je živel in ustvarjal v četrtem stoletju pred našim štetjem v Sirakuzah na Siciliji, zgodovinsko slavo vse do današnjih dni pa naj bi si spisal s pesnitvijo o tem, kje v Sredozemlju se najde zdrave in kakovostne sestavine iz morja, in o tem, kako se jih vključuje v posamezne jedi.

Kot prvega avtorja, ki se je loteval tem v povezavi z gastronomijo, so ga njegovi kasnejši kolegi zgodovinopisci poimenovali kar za Dedala slastnih jedi. In brancin, ki iz morja, v katerem je strašni ropar in mu Francozi zaradi tega, ker praktično nima sovražnika, pravijo kar morski volk (loup de mer), skoči na krožnik, je nedvomno ena izmed jedi, ki bi jih lahko oklicali za slastne. Pa naj bo čisto pravi divjak, torej prosto plavajoča zver, ki jo najpogosteje lovijo z mrežami, na trnek, parangal in s podvodno puško, ali pa njegov gojeni tovariš.

Brancini so zaradi tega, ker so prilagodljive ribe, ki jih krasi ne samo požrešnost, ampak tudi belo in kvalitetno meso, pogosti gosti v ribogojnicah po vsem Sredozemlju. Tudi pri nas, v Piranskem zalivu pri Sečovljah je ribogojnica Fonda, od koder prihaja na naše mize, pa naj bodo postavljene v gostilnah in restavracijah ali varnem zavetju domačega ognjišča, velika večina teh gosposkih rib. Naj vsaj kakšna nedelja v letu postane tudi »brankova« nedelja, kot se je pri nas marsikje prijelo ime tega nadvse slastnega morskega roparja. Za predjed k sočno pečenemu brancinu v soli predlagamo polpete iz blitve oziroma špinače in krostato iz sliv.

Brancin, pečen v soli Sestavine za štiri porcije: 2 brancina (približno 0,6–0,8 kg) ali 1 brancin (približno 0,8 kg–1,2 kg) 3 kg grobe soli za peko 2 vejici timijana ali rožmarina Priprava: 70 minut 1. Preden začnemo, moramo ribi očistiti. Vendar tako v primeru, da nam to storijo v ribarnici, kot če to naredimo sami doma ne odstranimo lusk, ampak očiščene ribe samo rahlo speremo in osušimo s papirnato brisačo. 2. Na pekač nanesemo podlago iz približno 1 do 2 cm soli in nanjo položimo ribi, po želji pa damo v trebušno votlino rib še kapljico ali dve oljčnega olja in vejico rožmarina ali timijana, rez na trebušnih votlinah pa prekrijemo s koščkom folije, da preprečimo neposredni stik ribjega mesa s soljo. Nato ribi v celoti prekrijemo s preostalo soljo, približno 2 cm ali več, in pekač prestavimo v predhodno ogreto pečico ter pečemo od 30 do 60 minut pri 200 do 220 stopinjah Celzija (odvisno od velikosti rib). 3. Med peko sol nekoliko porjavi in otrdi, po končani peki pa skorjo oziroma slani oklep razbijemo z nožem ali katerim drugim kuharskim pripomočkom in sol v čim večji meri odstranimo z ribe, tako da se pred nami prikažeta ribi v vsej svoji veličini. Potem jima odstranimo kožo in folijo. 4. Ko je zgornja stran ene ribe olupljena, lahko meso s te strani ribe takoj serviramo, nato pa odstranimo kosti in glavo ter očistimo kožo in meso še z druge strani ribe in ponovimo postopek pri sosedi. Če sta ribi prav pečeni, se meso ne prijema kosti. Po želji lahko očiščeni ribi pokapamo z nekaj kapljicami ekstra deviškega oljčnega olja, ki še poudari odličen, a zelo blag okus brancina v soli.

Polpeti iz blitve Sestavine za 4 porcije: 400 g blitve 100 g skute 100 g drobtin 2 jajci 1,5 dcl oljčnega olja 1 čebula 2 stroka česna sol, poper, peteršilj Priprava: 40 minut Blitvo očistimo, operemo, na hitro skuhamo in grobo sesekljamo. Na oljčnem olju zlatorumeno prepražimo čebulo, dodamo česen in odstavimo. V večjo skledo damo sesekljano blitvo, skuto, stepeni jajci, drobtine, pripravljeno praženo čebulo in česen, sesekljan peteršilj, solimo in popramo, nato pa maso dobro pregnetemo in oblikujemo polpete, ki jih opečemo na oljčnem olju, da se hrustljavo zapečejo.