Kot sta povedali Dolerjevi hčerki Darja Pahor in Renata Doler Tisaj, je očeta ustvarjalni zagon spremljal od mladih nog: »Že v zgodnji mladosti je okrog sebe zbral glasbene prijatelje iz Dravske, Mežiške in Mislinjske doline ter ustanovil ansambel Fantje treh dolin. Bil je navdušen jazzist, igral je v dixeyland in big band zasedbi, spremljal in izvajal je sodobno pop in rock glasbo, vplive vseh teh glasbenih žanrov pa vpletal v svoj notni zapis. Besedila je sprva pisal sam, vendar je kot velik perfekcionist tekste svojih skladb prepustil priznanim slovenskim tekstopiscem.«

Pesem Metuljček zlat je ena prvih Dolerjevih pesmi. Z njo je povezan spomin na njegovo mladost, na čisto neokrnjeno naravo koroških planin, kamor se je vedno neskončno rad vračal. »Rad je govoril, da zrak nikjer tako ostro ne zareže v pljuča, voda ni nikjer tako bistra in osvežilna in rženi kruh nikjer tako dober kot v njegovih hribih,« se spominjata hčerki. »S pesmijo je povezan tudi spomin na ljubezensko hrepenenje mladega fanta, prve lepe dekliške poglede in na vse drobne radosti, ki polepšajo dan, spomin na sproščen jutranji obhod njegovih jablan, hrušk, malin in cvetlic na okenskih policah, ko se je tam nekje na cvet usedel majhen rumen metuljček. Porajal se je navdih in že v naslednjem trenutku je bil oče v svojem svetu ustvarjalnega zanosa. Večkrat je tako z mislimi odtaval in takrat smo vedeli, da se rojeva nova pesem.«