Kot je danes na novinarski konferenci v Ljubljani povedal minister Bojan Kumer, bi bilo v ukrep po prvih grobih ocenah vključenih med 4000 in 7000 gospodinjstev, ki so bila poplavljena. Točne evidence poplavljenih gospodinjstev sicer še pripravljajo. Mesečni račun povprečnega slovenskega odjemalca električne energije bi se na ta račun znižal za okoli 40 evrov oz. skoraj za 60 odstotkov.

»Gre za ukrep, ki smo ga zasnovali skupaj z vsemi dobavitelji električne energije. Danes je namreč v poplavljenih hišah povišana poraba elektrike tudi zaradi prekomerne porabe črpalk, sušilnih strojev in drugih naprav,« je pojasnil Kumer.

Dodal je, da to ne bo edini ukrep, ki ga snujejo na ministrstvu. Spomnil je, da so skupaj s civilno zaščito že vzpostavili hitrejše intervencijske ekipe za vzpostavitev napajanja in oskrbe z električno energijo, za interventni zakon pa snujejo še nekaj ukrepov, ki bodo pripomogli k izboljšanju situacije najbolj prizadetih in ranljivih gospodinjskih odjemalcev.