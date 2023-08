Od začetka ruske invazije je OHCHR v Ukrajini zabeležil natanko 9444 smrtnih žrtev civilistov, med katerimi je tudi 500 otrok, in še 16.940 ranjenih. Po podatkih urada je 7339 ljudi umrlo na ozemljih pod nadzorom Kijeva, na območjih, ki jih obvladujejo ruske sile, pa je umrlo 2105 ljudi.

Dejanska številka žrtev je verjetno bistveno višja, saj OHCHR opozarja na pomanjkljive podatke iz številnih krajev. To še posebej velja za mesta kot so Mariupolj, Lisičansk in Severodoneck. Tudi podatki za Kijev bi lahko bili pomanjkljivi.

Ukrajina in Rusija sta medtem danes poročali o novih napadih z droni. Po navedbah Kijeva je bilo več ruskih brezpilotnih letalnikov izstreljenih proti pristanišču Izmail na reki Donavi, ki je trenutno najpomembnejša izvozna točka za ukrajinsko žito.

Oblasti za zdaj niso poročale o morebitni materialni škodi ali žrtvah. V južnem delu regije Odesa je sicer opozorilo za nevarnost napadov veljalo eno uro, poročajo tuje tiskovne agencije.

Rusko obrambno ministrstvo pa je danes sporočilo, da je njihova zračna obramba v jutranjih urah sestrelila tri ukrajinske brezpilotnike na jugu regije Kaluga, nekaj sto kilometrov od Moskve. Napad ni terjal žrtev ali škode na infrastrukturi, je na Telegramu sporočil guverner regije Vladislav Šapša.