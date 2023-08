»Če bomo v Carigradu igrali tako, kot smo proti Domžalam, bomo izgubili z 0:10. Potem ko so bile pred prvo tekmo naše možnosti za napredovanje en odstotek, so zdaj pred povratno tekmo le še 0,1 odstotka,« sta bila dva najbolj udarna stavka, ki ju je pred potjo v Carigrad na povratno tekmo tretjega kroga kvalifikacij za nogometno ligo prvakov z Galatasarayem izrekel trener Olimpije Joao Henriques. Nato je zajel sapo in dodal, da ljubljanska ekipa tudi po porazu z 0:3 v Stožicah ni izobesila bele zastave, ampak je napovedal igro na zmago in nabiranje izkušenj za nove evropske izzive.

Tekma z malo priložnostmi

Olimpija je v tekmo krenila zelo oslabljena, brez poškodovanega Elšnika, zato je kapetanski trak nosil Nukić. Henriques se je odločil za obrambno postavitev s petimi igralci v zadnji liniji, medtem ko je Galatasaray začel s številnimi udarnimi aduti, tudi Icardijem v napadu. Ker je imel turški prvak tri gole prednost s prve tekme, je začel zadržano, imel pobudo, a Olimpija se je branila brez večjih težav do sredine prvega polčasa. Tedaj Ljubljančani niso uspeli žoge izbiti iz kazenskega prostora, ko pa je argentinski zvezdnik Icardi žogo sprejel s hrbtom obrnjen proti golu, se je spretno obrnil in ob Ratniku zatresel mrežo nemočnega Vidovška. Ljubljančani, ki jim je predvsem manjkalo hitrosti, zato so bili v napadu povsem nenevarni, v prvem polčasu niso sprožili niti enega strela na gol Muslere. Ljubljančani so drugi polčas začeli bolj odločno, si priigrali tri kote, a prvi strel na gol trdne turške obrambe je sprožil Rui Pedro šele v 55. minut. Ko je bil v 65. minuti izključen Argentinec Torreira, ker je pohodil Ruia Pedra, so navijači Olimpije upali na vsaj častni zadetek, a Ljubljančani niso uspeli zagospodariti na igrišču. Olimpija bo tekmovanje nadaljevala v kvalifikacijah za ligo Evropa, v katerih se bo v četrtem krogu pomerila z zmagovalcem dvoboja Qarabag – HJK Helsinki (prva tekma 2:1 za ekipo iz Azerbajdžana).

Drevi evropski superpokal v Pireju

V Atenah na stadionu Georgios Karaiskakis v Pireju bo drevi ob 21. uri tekma evropskega superpokala, v katerem se bosta po tradiciji pomerila zmagovalec lige prvakov Manchester City in prvak lige Evropa Sevilla. »Moramo izkoristiti svojo prvo priložnost za zmago v tem tekmovanju, kdo ve, kdaj bomo imeli novo. Sevilla bo zahteven tekmec, saj igra dobro, zmaguje, ima odličen značaj in je trdoživa. Imam občutek, da bo zelo zahteven tekmec,« je napovedal trener Manchestra Cityja Pep Guardiola, ki ima veliko težavo, saj si je stegensko mišico poškodoval nosilec igre Kevin de Bruyne in bo odstoten nekaj mesecev. Sevilla je specialistka za ligo Evropa, ki jo je osvojila že sedemkrat, vendar trenutno še nima uigrane in popolne zasedbe. Medtem ko Manchester City prvič igra superpokal, je Sevilla v dosedanjih šestih nastopih le enkrat dvignila lovoriko in sicer ob debiju leta 2006, ko je premagala Barcelono s 3:0. x