Ko je Maribor z rezervno zasedbo po 23 minutah tekme z raztresenim Bravom povedel 2:0 v režiji Iličića s podajo in golom, je kazalo na lahko zmago brez drame. Na koncu so vijoličasti, ki so bili v drugem polčasu počasni in površni v igri, trepetali za tri točke. Junak Maribora je postal vratar Jug, ki je v 84. minuti Štoru najprej ubranil enajstmetrovko in nato še odbitek. »Pomemben je izid, vtis je bil na trenutke dober, na trenutke pa slab. Vsak je dal, kolikor je bil trenutno sposoben,« je povedal trener Maribora Damir Krznar, ki lahko zdaj ekipo v miru pripravi za evropsko tekmo s Fenerbahčejem jutri ob 20.15 v Ljudskem vrtu.

Mariboru diha za vrat Celje, ki je povsem nadigralo Rogaško, a je potrebovalo veliko improvizacije pri prebijanju bunkerja gostov. Junak je bil znova Ikwuemesi, ki je dosegel s petko atraktiven vodilni gol. Celje tako samozavestno odhaja v Györ na Madžarskem, kjer bo v četrtek ob 20. uri igralo povratno tekmo kvalifikacij za konferenčno ligo z belorusko ekipo Neman Grodno. Kako resno se je Olimpija lotila derbija Ljubljanske kotline, je bilo vidno iz začetne enajsterice, ki je bila v najmočnejši zasedbi. Trener Kosić je na klopi Domžal debitiral s porazom, a njegovi varovanci so pokazali dobro igro in imeli nekaj lepih priložnosti. Oba gola so prejeli po neumnih napakah, naivnem prekršku za enajstmetrovko in evrogolu Ratnika s 30 metrov. »Nisem veliko razmišljal. Ko sem videl, da je veliko prostora, sem se odločil za strel,« je zmagoviti gol opisal 19-letni poveljnik obrambe Olimpije Marcel Ratnik. Trener Olimpije Henriques je razloge za slabo igro našel v vročini, utrujenosti in slabem igrišču. Ko je zaradi poškodbe ob koncu prvega polčasa z igrišča odšepal kapetan Elšnik, je ekipa v nadaljevanju delovala kot vojska brez avtoritativnega poveljnika in nekateri igralci so se med seboj tudi prepirali.

»Pogledi trenerja v zadnjem obdobju niso bili enaki kot pogledi kluba,« je tehnični direktor Mure Gregor Balažic pojasnil, zakaj je vodstvo kluba na dan tekme odpustilo trenerja Dejana Grabića, ki je bil v nesoglasjih s športnim direktorjem Denisom Rajbarjem zaradi kadrovanja. Ekipo je na zahtevnem gostovanju na Bonifiki v Kopru vodil pomočnik Darjan Slavic. Šok terapija je uspela, saj je bojevita Mura osvojila prve tri točke v sezoni, čeprav je Koper silovito napadal in je bilo razmerje strelov na gol 30:10 za gostitelje. Želja navijačev je, da trener znova postane Ante Šimundža. x

Izidi 4. kroga: Olimpija – Domžale 2:1 (1:0, Rui Pedro 41/11 m, Ratnik 59; Topalović 52), Radomlje – Aluminij 0:2 (0:2, Brest 36, Martić 41), Maribor – Bravo 2:1 (2:0, Božić 19, Iličić 23/11 m; Poplatnik 57), Celje – Rogaška 2:0 (0:0, Ikwuemesi 59, Matko 85), Koper – Mura 1:3 (0:1, Barišič 53; Shabanhaxhaj 8, Maroša 61/11 m, Proleta 70).