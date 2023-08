Cyrano de Bergerac je bil francoski pisatelj in mečevalec iz 17. stoletja, ki se je v splošno zavest vpisal zlasti po zaslugi gledališke igre z istim imenom, ki jo je leta 1897 napisal francoski pisatelj Edmond Rostand. Izbor francoskega plemiča, ki se je vojskoval proti Špancem, morda ni najbolj posrečen za opis španskega avtomobila, a kaj ko si pesnik in testna seat arona delita zelo specifično lastnost. O Cyranoju morda ne veste praktično ničesar, skoraj gotovo pa veste, da je imel (v gledališki predstavi in filmih, ki so sledili) komično velik nos.

Navzven arona deluje zelo posrečeno. Krasijo jo moderne linije, v pravem razmerju mehkejših ukrivljenih in bolj ostrih črt. Čeprav gre za čistokrvni mestni avtomobil, te zunanjost navdihne z mislimi o kljubovanju krutim elementom in življenju po brezpotjih. S podobo športnega terenca zagotovo ujame duh časa. No, to po prodaji sodeč dokaj uspešno počne že od leta 2017, ko se je prvič pojavila na trgu. Je pa šest let že veliko in tako tudi nekatere stvari, ki vmes niso bile (dovolj) posodobljene, delujejo že skoraj anahronistično. To bi lahko rekli za skoraj ves notranji dizajn avtomobila, najbolj očiten pa je zelo specifičen element, ki ga najdemo le še v 20 odstotkih novih modelov atomobilov. Ko odpremo vrata na voznikov strani, nam pogled takoj poleti nanj – na Cyranojev »nos«. Lahko uporabite tudi kakšen drug falični označevalec. Pokončno in trdno kot jeklo se je v prostoru med sprednjima sedežema namreč bohotila čisto prava ročna ročna zavora. Nekateri jih za volanom še vedno radi primejo in s tem ni čisto nič narobe. Zna biti pravzaprav celo bolj zabavno. Domnevno je z njimi dosti lažje »driftati«, če vas to privlači. Je pa vsekakor dobro vedeti vnaprej, v kaj se človek spušča.

Problem z notranjostjo arone je, da ročna v avtomobilu najverjetneje ni ostala zaradi zabavnosti, temveč nenavdihnjenosti. Notranji dizajn je po dolgem in po čez izrazito nezabaven. Začenši z obilico plastike poceni videza, ki obdaja armaturo, vrata, odlagalne površine. Arona ima lahko tudi ambientalno osvetlitev. Tista na vratih je ok, čeprav ne jemlje dih. Hkrati je površina, kjer so te lučke spravljene, dosti groba in daje vtis, da tam nekaj ni bilo dokončano. Prav nič pa ne privlačita niti prozorna in bledično zelena plastična kroga okoli šob ob skrajnih straneh sprednje armaturne plošče. Tudi ročki za vklop brisalcev in smernih kazalcev ne delujeta najbolj robustni. Je pa imel testni model sedemstopenjski samodejni menjalnik.

Zastarel dizajn na srečo pomeni, da nastavljanje klime poteka prek vrtljivih gumbov. Pohvalimo lahko tudi preglednost zaslona za volanom ter solidno diagonalo tablice v sredini armature. Ta je tudi dokaj odzivna. Zlasti s tipkovnico nisem imeli nobenih težav. Je pa treba v navigacijo vnesti naslov, kam želite. Ko smo vpisali zgolj Dnevnik, se ni zgodilo nič. Za sopotnike na zadnjih sedežih je poskrbljeno špartansko. Prostora je ravno dovolj za odraslega človeka, v avtu pa ni dodatkov, ki bi poskrbeli, da bi ostal v spominu. Tudi prostor v prtljažniku je dokaj standardnih 400 litrov oziroma 1280 litrov, če spustimo zadnje sedeže.

A Cyrano je bil več kot le »nos«. Podobno lahko rečemo za arono. Kdor zna shajati z manj kot premijsko notranjostjo, bo v aroni z 1,5-litrskim motorjem našel poskočen mestni avtomobil, ki vas bo hitro zapeljal tudi po avtocesti. Celo nemški. Najvišja hitrost arone z 1,5-litrskim motorjem je kar 210 km/h, a se z avtom pri tej hitrosti raje ne bi vozili. Že pri malenkost nižji hitrosti od slovenskih avtocestnih omejitev sem se počutil zelo izpostavljeno. Kompaktne dimenzije in zoženje pri oknih ne nudi pretirano velike kletke okoli voznika. Ob tem se sliši tudi motor, malo se še trese in ziba, potem zopet vidiš vso to poceni plastiko in vse iluzije o nesmrtnosti izginejo. Ne razumite narobe, vožnja po mestu in lokalnih cestah zna biti zelo zabavna. Sem se pa pri visokih hitrostih že vozil udobneje. Pri tem je poraba ob zmerni mešani vožnji nekje okoli 6,4 litra na 100 kilometrov.

Potem pa je tu še cena. Čeprav ima arona simpatično izhodiščno ceno, to ne velja za konfiguracijo arone 1,5 TSI DSG x-perience, ki je sicer opremljena z lepim naborom asistenčnih sistemov. Brez dodatne opreme stane 26.382 evrov, zato se ne zaljubite prehitro v njeno plemenitost. Ni greh, če poleg te iščete še (notranjo) lepoto.