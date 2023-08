Igra petrodolarjev

Brazilski nogometni zvezdnik Neymar je tudi uradno član Al Hilala iz Savdske Arabije, so potrdili pri novem delodajalcu 31-letnega nogometaša. Ta je po poročanju britanskega BBC iz Paris-Saint Germaina prestopil za približno 90 milijonov evrov. Al Hilal je v zadnjem času pripeljal še nekaj slovitih nogometnih imen, kot so Malcom (60 milijonov evrov), Ruben Neves (55), Sergej Milinković - Savić (40) in Kalidou Koulibaly (23).