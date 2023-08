Burin, fen, hurikan, jugo, košava, levante, maestral, orkan, tajfun in uragan. Se vam že svita, kaj je skupnega vsem besedam? Gre za vetrove, ki se med seboj razlikujejo tako glede lokacije, kjer se pojavijo, kot tudi svoje moči. Med naštetimi smo nalašč izpustili enega – pasat, ki je prevladujoč veter v tropih in piha blizu površja. Gre za stabilen veter, ki se v zimskem času nekoliko okrepi. Že stoletja omogoča plovbo preko oceanov in je evropskim pomorskim velesilam omogočili osvajanje Amerike ter trgovsko plovbo po Atlantiku in Pacifiku. Meteorološko pasat povzroča tropske nevihte in na kopenska področja, kamor piha, prinaša deževje.

Veter in avtomobili naj ne bi imeli veliko skupnega, toda pasat (v nemščini passat) je očitno tako zelo prepričal odgovorne v Wolfsburgu, da so se odločili, da bo njihovemu novemu velikemu družinskemu avtomobilu (s prostorno notranjostjo) z letom 1973 ime prav passat. Volkswagen passat. Da je v tem imenu nekaj numerološko pozitivnega, pa je ta štirikolesnik nato potrdil v naslednjih 50 letih, ko je postal prodajna uspešnica in zapeljal v domove 30 milijonov zemljanov. Za odgovorne v podjetju dovolj, da so za evropske kupce za letos že napovedali novo generacijo, a le v karavanski različici, električna pa se bo imenovala ID.7.

Passat je imel veliko imen

Pod obliko passata (predstavili so ga na salonu v Ženevi), ki je bil sprva na voljo kot dvo- in štirivratna fastback limuzina, se je podpisal kasneje sloviti Giorgetto Giugiaro, avto pa je bil mehansko identičen audiju 80, ki je na cesto zapeljal leto poprej. Evropski novinarji so audija proglasili za avto leta 1973, ker pa so bili prepričani, da je passat zgolj kozmetično prenovljeni audi, ni smel tekmovati za evropski naziv leto kasneje, ko so ga predstavili tudi v karavanski različici. Passat je bil eden najmodernejših družinskih avtomobilov tistega časa, ob bencinskih motorjih z močjo od 54 do 84 konjev (od 40 do 62 kW) pa je bil na voljo bodisi s 4-stopenjskim ročnim ali 3-stopenjskim samodejnim menjalnikom, pri čemer je bil pogon speljan na prednji kolesi. Teža avtomobila je bila skromnih 880 kilogramov. Dizelsko gnani, a s skromnimi 49 konji moči (36 kW), je bil prvič predstavljen leta 1978.

Passat prve generacije je bil izvozna uspešnica, naprodaj je bil onkraj Luže, kjer so ga poimenovali dasher, pa v Avstraliji, kjer so prodajne številke takoj presegle beetlove, svoj pečat pa je pustil tudi v Južnoafriški republiki (zelo priljubljena je bila različica kupe z vrha cenovne ponudbe) in Braziliji. Globalno so ga sicer tržili pod različnimi imeni, med katerimi so bila tudi santana, quantum, magotan, corsar in carat. Zanimivo, da je avto sprva v dolžino meril zgolj 4,19 metra, a so ga kmalu s pomočjo spremenjenih odbijačev podaljšali na 4,29 metra. Za primerjavo: danes je dolžinska mera skoraj pet metrov. Na temo imena je član uprave Horst Backsmann dejal: »Veter passat je najprijaznejši izmed vseh vetrov in piha od ene do druge celine. Doslednost je njegova vrlina. Ta veter sicer tvori povezovalni pas okoli zemlje. Definitivno gre za ime, ki je dobro. Tudi za avto.«

Prednji pogon vse bolj priljubljen

Zgodba o passatu se sicer začenja leta 1968, ko je umrl šef koncerna Heinz Nordhoff. Njegov naslednik Kurt Lotz je takoj dojel, da potrebuje predvsem oblikovno zanimiv avto, ki bo lahko tekmoval z Oplom in Fordom, pogoj pa je bil tudi, da ima motor vgrajen spredaj, saj je pogon na prednji kolesi postajal vse bolj priljubljen. V tem času je upravni odbor podjetja obiskal razstavni prostor v Torinu, kjer so jih prepričali modeli izpod svinčnika mladega italijanskega oblikovalca Giugiara. Zato so ga najeli z nalogo, da oblikovno preobrazi volkswagne prihodnosti. Prvi v vrsti je bil passat. Giorgetto Giugiaro je tedaj dejal: »Pri Volkswagnu so me izbrali, da razvijem celotno paleto modelov, pri čemer so izpostavili, da morajo biti prijazni tudi do družin, med njimi pa mora biti jasna povezava. Passat je bil oblikovan drugače, kot so bili njegovi tekmeci tistega časa. Nalogo so mi dodelili januarja 1970, že maja tega leta pa sem jim predstavil projekt. Leto kasneje je bil že nared za proizvodnjo, saj je bil odgovornim všeč.«

Pri razvoju so pomembno vlogo igrali tudi stroški, ki so pri nekaterih drugih avtomobilih v preteklosti finančno načeli koncern, želja pa je bila, da za čim manj denarja trgu ponudijo čim več avtov. Rečeno, storjeno. Prihodnost sta tako z letom 1974 dočakala golf in scirocco, obadva z oblikovnim podpisom slovitega Italijana. Proizvodnja prve generacije passata (tega so ob prihodu na domači trg prodajali za 8500 tedanjih nemških mark; za primerjavo, za ta denar si dobil dve zastavi 101) se je sicer končala jeseni leta 1980, skupno so jih izdelali in prodali dva milijona, od tega približno 80 odstotkov v Nemčiji. Kljub množičnosti je dobro ohranjenih na cestah malo, saj so imeli velike težave z rjo, je pa res, da je passat prve generacije veljal za tehnološko nezapleten avto, katerega popravila so enostavna in poceni.

8,2 l je bila povprečna poraba osnovnega passata iz leta 1973, ki je tehtal vsega 880 kilogramov.