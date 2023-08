Štiriindvajsetletna Korošica ima zdaj s SP že deset kolajn, od tega kar osem zlatih in dve srebrni. V dvorani PostFinance Arena v Bernu je po zlati kolajni na balvanih in srebrni v težavnosti olimpijsko kombinacijo opravila z odliko, znova deklasirala tekmice in ponovila uspeh s SP 2019 v Hačiojiju in OI 2020 v Tokiu, kjer pa je bila olimpijska kombinacija obakrat sestavljena iz treh disciplin (poleg balvanov in težavnosti še hitrost). Po zadnji preizkušnji v polni dvorani v Bernu so njej v čast zaigrali slovensko himno, ob tem so ji simbolično izročili tudi veliko letalsko vozovnico za Pariz, na katero se je podpisala, na ploščadi pred dvorano pa se je objela in fotografirala z navijačico z Japonske, ki ji je izročila plakat z napisom v angleščini »Janja G. O. A. T.« (v prevodu: Janja, največja oziroma najboljša vseh časov).

Korošica ima recept za uspeh

»Zelo sem vesela, da bom šla na OI 2024 v Pariz. Res sem se želela kvalificirati na igre že na letošnjem SP, ker si potem pač lahko pomirjen in brez skrbi. Imaš zagotovljen olimpijski nastop in nisi pod stresom za naslednjo kvalifikacijsko tekmo, ki bo na EP oktobra v Lavalu v Franciji in na kateri mi ne bo potrebno nastopiti. Zares mi je odleglo, saj v kombinaciji ni bilo lahko plezati pod takšnim pritiskom, a se je na koncu vse super izšlo. Bila sem navdušena, preplavila so me neopisljiva čustva,« je dejala 164 centimetrov visoka in 54 kilogramov težka Janja Garnbret, ki se je že zjutraj na dan tekmovanja zbudila, kot sama reče, »ta prava«. Tudi po zahtevnem finalu kombinacije ni čutila utrujenosti: »Niti slučajno nisem bila utrujena. Takoj po tekmovanju bi lahko še enkrat odšla v steno in še enkrat opravila vse preizkušnje, saj sem bila tako vesela, pokonci pa me je držal tudi adrenalin. Šele ko bo adrenalin dokončno popustil, bom dojela, kaj sem dosegla v Bernu. Je pa letošnja sezona zame že zdaj popolna.«

Profesionalna športnica, ki je uradno zaposlena v športni enoti Slovenske vojske, je prav na vsakem SP, na katerem je doslej nastopila, osvojila vsaj po eno kolajno. »Recept za uspeh je povezan s tem, da uživam v tem, kar počnem. Na tekmah se počutim zelo živo, lahko dam ven iz sebe vse, kar imam, in sem tisto, kar sem v resnici. Ta želja, to veselje, ki ju dobivam od plezanja, prevlada,« pravi Garnbretova, ki ima šest kolajn tudi z EP (štiri zlate, dve srebrni), v svetovnem pokalu pa kar 40 zmag, 15 drugih mest in pet tretjih. Na letošnjem SP v Švici je plezala na 21 balvanih in kar na 20 osvojila vrh, na šestih težavnostnih smereh pa je trikrat prišla na vrh.

Na vrhu že skoraj deset let

Priznava, da si pred tekmovanji ne pomaga z nobenimi rituali ali talismani. »Ne, nisem vraževerna. Enostavno moraš verjeti vase in v svoje sposobnosti. Biti moraš pravi, miren, sproščen, brez negativnih misli ali dvomov. Včasih sem imela rožnato pentljico, ki mi je prinašala srečo. Potem pa sem bila enkrat druga in sem sama sebi dejala, da zadeva očitno ne dela več. In od takrat dalje nisem imela nobene stvari več, na katero bi se navezala. Nobena stvar kar tako ne pomaga,« je prepričana Janja, ki si bo po SP najprej privoščila počitek in dopust na morju, do konca sezone pa bo nastopila le še na septembrskem svetovnem pokalu v Kopru.

Njena premoč v svetovnem ženskem športnem plezanju postaja že kar legendarna ter jemlje tekmicam voljo in željo že pred nastopi. »Vedno sem bila impresionirana nad športniki in športnicami, ki so bili tako dominantni v svojih športih, ki so bili na vrhu 10, 15, 20 let. A če zdaj pogledam sebe, sem tudi jaz na vrhu že skoraj deset let. To pripisujem svojim treningom, značaju, dejstvu, da sem perfekcionistka, da uživam v treningih in tekmovanjih...Že od 15. leta sem bila potisnjena v to, morala sem se naučiti obvladovati velik pritisk. Ne vem povsem, kako mi to uspeva, a iskreno povedano ni lahko. Vse tekmovalke me skušajo premagati, jaz pa poskušam ostati vsaj korak pred njimi. Vsako leto jim bežim, vem, da je lažje napadati kot braniti, a v tem uživam. Zame je dodatna motivacija, da mi pravzaprav dajejo kolajno okoli vratu že pred začetkom tekmovanja,« priznava Janja Garnbret, ki bo celoten izkupiček denarnih nagrad na SP v Bernu namenila prizadetim v poplavah v Sloveniji, v sodelovanju z enim svojih sponzorjev pa bo ta znesek še podvojila.