Za slovensko košarkarsko reprezentanco je glavnina pripravljalnih tekem na svetovno prvenstvo, ki se na Filipinih, v Indoneziji in na Japonskem začenja 25. avgusta. Izbranci selektorja Aleksandra Sekulića bodo prvo tekmo igrali 26. avgusta proti Venezueli, 28. avgusta jih čaka Gruzija, 30. pa še Zelenortski otoki. Iz vsake skupine v prvem delu se v drugi uvrstita po najboljši dve reprezentanci, iz novih skupin s po štirimi ekipami pa v četrtfinale znova napredujeta najboljši iz vsake. Slovenija se v tem delu tekmovanja križa s skupino E, v kateri so Nemčija, Avstralija, Finska in Japonska. To pa tudi pomeni, da kapetana Luko Dončića in soigralce čaka izredno težka naloga, če se želijo prebiti v izločilne boje.

Če gre soditi po pripravljalnih tekmah, se evropskemu prvaku iz leta 2017 ne obeta nič kaj dobrega. V igri ga pestijo stare bolezni, ki jih selektor Sekulić nikakor ne uspe odpraviti. Res je, da lahko Slovenija računa na enega največjih košarkarskih zvezdnikov na svetu Dončića, ki je tudi eden od obrazov svetovnega prvenstva, a je po poškodbah Vlatka Čančarja in Eda Murića močno podhranjena pod obročema. Prav to je verjetno bil tudi razlog, da je Sekulić v dvanajsterici dal prednost 213 centimetrov visokemu Miku Tobeyju, ki se je izbrani vrsti pridružil šele 7. avgusta in mu je vidno primanjkovalo telesne pripravljenosti, izpadel pa je 203 centimetrov visoki Jordan Morgan, ki je v Slovenijo pripotoval še pred začetkom priprav in se individualno pripravljal na veliko priložnost. Ob Morganu je izpadel še Aljaž Kunc. Slovenska reprezentanca je včeraj poletela proti Tokiu, kjer bo opravila sklepni del priprav. V soboto ob osmih zjutraj po slovenskem času jo čaka še zadnji preizkus pred košarkarskim mundialom proti Japonski, v Okinavo, kjer bo igrala tekme prvega in drugega dela, pa se bo preselila 21. avgusta.

Težavi obramba in skok

Peto in šesto pripravljalno tekmo je slovenska izbrana vrsta igrala v Malagi na prestižnem turnirju ob stoletnici španske košarkarske zveze in dvakrat gladko klonila. V petek jo je z 99:79 ugnala Španija, naslednji dan pa z 92:62 še ZDA. To sta bila tretji in četrti neuspeh v pripravljalnem obdobju, na dosedanjih tekmah pa je Slovenija v povprečju prejela kar 91,7 točke. »Največ težav do zdaj nam je povzročala obramba in tudi skok. To sta dve stvari, na katerih moramo še pošteno delati. Pri skoku moramo poskrbeti, da dobro zapiramo, saj se nam prepogosto dogaja, da nekdo pozabi na svojega igralca. V obrambi pa moramo biti bolj aktivni z rokami. So pa bile tudi dobre stvari. Ko smo osredotočeni in se držimo navodil pred tekmo, smo pokazali, da smo lahko nevarni. Poskrbeti moramo, da bo tako vseh 40 minut,« je jasen kapetan Slovenije Luka Dončić, ki je tekmo z ZDA izpustil iz preventivnih razlogov. Proti Španiji je namreč prejel udarec v stegensko mišico, ki ga muči še iz sezone v ligi NBA. »Vse je v redu. Bolečine v mišici se mi vlečejo že od marca, zato smo naredili preventivni pregled z magnetno resonanco. Vse je v najlepšem redu,« je dobro novico sporočil Dončić.

Dallasova številka 77 bo še tretjo reprezentančno akcijo sodelovala z istim naturaliziranim igralcem. Čeprav je sprva kazalo, da bi prednost lahko dobil Jordan Morgan, ki se je dobro ujel z Dončićem, pa je razvoj dogodkov poskrbel, da bo na svetovno prvenstvo potoval novopečeni član Crvene zvezde Mike Tobey. »Oba sta dobra fanta in sta se odlično ujela z ekipo,« je na to temo povedal Dončić, nato pa o tem, koliko besede je imel pri izbiri, navrgel le, da ni on trener.

Na Japonskem zavihati rokave

Ker je zaradi poškodb Vlatka Čančarja in Eda Murića velika luknja na položaju številka štiri, bo moral v tem pogledu pomagati tudi 24-letni Ljubljančan. Predvsem v obrambnih nalogah lahko zaradi višine (201 centimeter) in robustne postave pokriva nasprotne štirice. »S selektorjem sva na to temo že govorila in tukaj ne vidim težav. Če bo potrebno, bom igral tudi centra. Zelo mi je žal poškodbe Čančarja, ki je izjemen igralec in je veliko naredil tako v obrambi kot v napadu. Zelo ga bomo pogrešali.« Kar devet posameznikov v izbrani vrsti je istih kot na olimpijskih igrah 2021, zato bo vrnitev v Tokio imela za njih poseben pomen. »Tokio je lepo mesto, a med olimpijskimi igrami ga veliko nismo videli, saj smo bili v posebnem mehurčku. Preostali čas moramo izkoristiti za dobre treninge, saj do zdaj zaradi tekem nismo imeli veliko časa za njih. Le tri, štiri dni pred tekmo z Grčijo v Stožicah. Zdaj moramo zavihati rokave in priti v pravo formo za svetovno prvenstvo,« je še dodal Dončić in vnovič zatrdil, da cilj ostaja kolajna. »Če bi razmišljal drugače, verjemite mi, ne bi bil tukaj.«

91,7 ​točke je Slovenija povprečno prejela na dozdajšnjih šestih pripravljalnih tekmah proti Kitajski, Grčiji, Črni gori, Španiji in ZDA.