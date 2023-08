Pred dvajsetimi leti je bil avstrijski Gradec Evropska prestolnica kulture in mesto je priložnost znalo zagrabiti: v središču mesta, ob Muri, na degradiranem območju, so zgradili galerijo Kunsthaus Graz, Hišo umetnosti. Arhitekta Peter Cook in Colin Fournier sta s kovinsko in stekleno konstrukcijo, polno oblin, sredi rahlo zaprašene meščanske četrti dvignila veliko prahu. Ob okrogli obletnici delovanja nas je zanimalo, v kakšni kondiciji je ustanova, ki jo od januarja vodi Slovenka, dr. Andreja Hribernik, ki je pred tem vodila Koroško galerijo likovnih umetnosti

Zdi se, da se Kunsthaus lepo stara. Danes, sredi tedna, je na razstavišču veliko ljudi; je bilo ves čas tako? Kako je preživel ti dve desetletji?

Po turbulentnem prvem obdobju, tudi zaradi sodobne arhitekture tega »friendly aliena«, do katere ne moreš biti indiferenten, so domačini galerijo »posvojili«: mislim, da je celo ena zelo uspelih arhitektur, ki je sicer nastala z idejo »starhitecure« v ozadju, vendar je še veliko več. Zgradba je bila zasnovana zelo eksperimentalno, a je vzdržala preizkus časa. Kunsthaus je bil sprva zamišljen kot laboratorij, s fokusom na intermedijski umetnosti, radikalen je bil tudi v tem, da se je odrekel t.i. white cube razstavnim prostorom, beli kocki, ki še danes pogosto veljajo za normo, celo za nevtralni prostor, kar je daleč od resnice, saj so takšni prostori ideološki konstrukt nekega obdobja, ki pa je postal samoumeven. V Kunsthausu je bilo zasnovano razstavišče brez belih sten, nehierarhično, kjer se vse prepleta. Tudi mene je, ker sem prej delala v »belih kockah«, postavilo pred vprašanja, kakšna umetnost korespondira s takšnim prostorom, kakšen način kuriranja je potreben. V tem je Kunsthaus poseben, odpira razmisleke o postavljanju razstav brez začrtanih stalnih poti, brez linearnosti. Vse je hibridno, tako kot zgradba s svojo organsko formo na eni in tehnološkim jedrom na drugi strani.

Kako se je skozi čas oblikoval programski profil?

Program se je postopoma profiliral, ustanova je šla skozi različne faze. Prvi direktor jo je postavil na zemljevid z velikim imeni, kot so Ai Weiwei, Andy Warhol ipd., a tudi naslednja obdobja, sploh zadnje, ko je Kunsthaus vodila Barbara Steiner, so bila zanimiva in so korespondirala s časom. Je v zelo dobri formi, razstave in dogodki so dobro obiskani, prenova pritličja, ki je restavracijo podaljšala v zunanji prostor in dala knjigarni več prostora, se je pokazala kot odlična korekcija, meščani so ga vzeli za svojega, tujci ga poiščejo. Seveda ima ta uspeh žal tudi temnejšo plat, predel je doletela gentrifikacija, cene stanovanj v okolici so zrasle.

In kaj je januarja, ko ste bili izbrani na mednarodnem razpisu, pričakalo vas?

Mene pa je pričakalo vprašanje, kako voditi muzej, hišo, ki se dojema kot muzej, brez stalne zbirke. Zato smo s sodelavci začeli razmišljati o načinih zbiranja, ki niso več vezani na klasičen objekt. Kako torej danes misliti inštitucijo kot trajnostno, kaj sploh pomeni zbiranje: je to kopičenje umetniških del, zgodovinskega spomina....?

… in bodo v tem spominu ostala in dobila relevantnost le tista, ki jih boste dobro »uskladiščili«?

Točno to. In kaj to pomeni za dela, ki niso materialna?

To je po določenem obdobju začelo pestiti tudi same konceptualne umetnike, ki so se najprej odrekli materialnim sledem, kasneje pa so jih vendarle začeli zbirati, se sami nekako »historizirati«.

Drži, mislim, da smo v prehodnem obdobju, da smo ljudje še vedno objektno vezani, težko razmišljamo povsem brez fizične podlage. S tem smo se veliko ukvarjali že, ko sem delala v Moderni galeriji: kako je možno arhivirati konceptualno umetnost, je treba imeti neke objekte ali to treba narediti digitalno, kar pa je v resnici še vedno materialno, saj obstaja binarni zapis, ki ima svojo vrednost, se predvaja z avtorskimi pravicami? In kaj z deli, ko so zgolj protokoli?

Ki se jih je treba striktno držati?

Da. Eno takšnih del, The Wall (Zid) Sola LeWitta bomo tu pokazali 27. septembra, ko bomo 20. obletnico proslavili z otvoritvijo razstave Re-Imagine the Future. Imela bo dve poglavji in bo skušala opozoriti, da so scenariji prihodnosti, ki obstajajo danes, večinoma pod nadzorom kapitala ali medijskih podob; na nek način lahko rečemo, da je naša prihodnost ugrabljena. Gre za poziv k razmišljanju o prihodnosti, kajti to je naloga vseh nas.

LeWittov Zid je bil namreč eno prvih razstavljenih del po otvoritvi Kunsthausa leta 2003. Umetnik je v galerijo postavil 70 metrov dolg zid iz lahkega betona, ki je takrat sprožil zelo formalistično umetnostnozgodovinsko debato, nihče pa začuda ni omenjal širših družbenih kontekstov. Delo, nastalo za ta poseben gornji prostor Kunshausa bomo po dvajsetih letih re-aktivirali. Seveda pa se je v tem času spremenil tudi način, kako govorimo in mislimo umetnost, zato sam objekt zidu sprva ne bo v ospredju. Program ob obletnici bomo odprli performativno, šele potem bomo dejansko začeli s postavljanjem zidu, ki pa bo tokrat postavljen v različne dialoge. Tako bo hkrati tudi izziv za druge razstavljavce, ki ga bodo prisiljeni kot mejo ali kot šiv. Projekt Zid bo korespondiral tudi z razstavo Drugi, The Other, ki skozi mednarodne pozicije govori o drugem kot ključnem za vzpostavitev neke identitete, hkrati pa tudi kot o potencialu za razmišljanje o alternativah in utopijah.

Do konca meseca pa sta še na ogled zanimivi skupinska razstava Telo in teritorij in Dediščinski projekt Plamna Dejanoffa.

Razstava Telo in teritorij je združitev predstavitve avstrijske sodobne umetnosti v zagrebškem Muzeju sodobne umetnosti, ki smo ji tu v obliki dialoga dodali umetnike istega obdobja z območja bivše Jugoslavije, od Mladena Stilinovića in Slavena Tolja do Nuše in Sreča Dragana; med najmlajšimi je Lea Culetto. Tako je mogoče videti, kako so izzive sprejemali umetniki na tej in oni stani meje in kako presenetljivo močne so bile vezi med njimi.

*** Kunsthaus je v zelo dobri formi, razstave in dogodki so dobro obiskani, prenova pritličja, ki je restavracijo podaljšala v zunanji prostor in dala knjigarni več prostora, se je pokazala kot odlična korekcija, meščani so ga vzeli za svojega, tujci ga poiščejo.