»Neverjetno, kakšen je odziv prostovoljcev že od vsega začetka,« o ljudeh, ki pomagajo na poplavljenih območjih, pravi Grega Česnik, prostovoljec in koordinator odziva na terenu humanitarne organizacije ADRA Slovenija. »Tako so tudi v ponedeljek prostovoljci prišli polni zagona, da bodo lahko pomagali, zavedajoč se razsežnosti poplav in hkrati pomembnosti prispevka vsakega posameznika,« je Česnik strnil naravnanost ekipe prostovoljcev, ki je na dan solidarnosti prišla v Zgornjo Savinjsko dolino, kjer ima ADRA Slovenija za delo na terenu v vasi Okonina postavljen operacijski center. Podobno kot druge dni so bile tudi ponedeljkove ekipe prostovoljcev ADRA Slovenija mednarodne. Kot je povedala predsednica društva ADRA Slovenija Katja Kotnik,je v delovnih akcijah pod okriljem njihove organizacije v dogovoru s Civilno zaščito na dan solidarnosti na terenu na Koroškem in v Zgornji Savinjski dolini sodelovalo okoli 70 ljudi, med katerimi je bilo okoli 20 tujih humanitarnih delavcev in prostovoljcev. »Humanitarna ekipa prostovoljcev ADRA iz tujine prihaja predvsem iz Slovaške, Nizozemske, Nemčije in Hrvaške. Večinoma so to visoko tehnično usposobljeni posamezniki, ki so samostojni pri opravljanju posebno zahtevnih del in usposobljeni za odziv na krizne razmere, pri čemer ima posebna ekipa tudi znanje za pomoč pri poplavah,« je pojasnila Katja Kotnik. Delovnim skupinam na terenu, ki jih ADRA glede na potrebe oblikuje vsak dan sproti, se v mednarodnem delu ekip poleg strokovnjakov in prostovoljcev iz tujine pridružujejo tudi tujci, ki živijo v Sloveniji.

Čutiti je moč skupnosti

V ponedeljek je tako kot že dva dni pred tem v operativnem centru humanitarne organizacije v vasi Okonina pri kuhanju za prostovoljce pomagal prosilec za azil Steve, ki je iz Burundija prišel v Slovenijo pred osmimi meseci. Za vključitev v pomoč se je odločil, ker ve, kako je, ko potrebuješ pomoč: »Rad pomagam ljudem.« Pomoči na terenu se je pridružil tudi fotograf Miha iz Rusije, ki v Sloveniji živi že pet let in je bil na dan solidarnosti že četrti dan na terenu. »Ne morem ne sodelovati, če ljudje potrebujejo pomoč,« je dejal Miha. Prav tako je del ekipe ​ prostovoljcev ADRA tudi študentka Nataša iz Ukrajine, ki je v Slovenijo prišla pred dobrim letom. V izkušnji dela na terenu je vzpostavila, »kako zelo si ljudje med seboj pomagajo«. V ponedeljek zjutraj sta iz Slovenije že morala odpotovati Italijan Giovanni Mancini in Mikaela Schlesinger iz ZDA, ki sta več dni sodelovala pri čiščenju na Koroškem in v Komendi. Italijanski prostovoljec je v Slovenijo prišel pomagat prejšnji teden. »Ko sem videl posnetke poplav na družbenih omrežjih in kar so mi poslali prijatelji iz Slovenije, sem se javil humanitarni organizaciji ADRA. Bilo je boleče videti uničenje ujme, vendar pa je bilo na terenu med ljudmi čutiti močnega duha skupnosti,« je dejal Giovanni Mancini iz Firenc. Podobno je o težkih prizorih posledic poplav in hkrati moči medsebojne pomoči povedala Mikaela Schlesinger, ki je na Švedskem pravkar magistrirala na področju podnebnih razmer in zdravja. Slovenijo je želela obiskati kot turistka, kar si ob poplavah ni mogla predstavljati, zato se je za nekaj dni pridružila prostovoljcem ADRA.