Trimilijonski evropski projekt za novi državljanski kodeks

Evropska unija se je znašla v primežu dezinformacij, politične propagande in zlonamernih komunikacijskih kampanj. Za izboljšanje področja javnega komuniciranja se je združilo deset univerz, podjetij in organizacij iz vse Evrope, med njimi je tudi slovenska FDV. V projektu Diacomet bodo razvili evropski »kodeks dobrega komuniciranja«, ki bo zavezoval vse – od medijev do spletnih vplivnežev.