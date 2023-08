Na zbirališču pred dvorano Zlatorog v Celju je bilo v ponedeljek zjutraj kot na mravljišču. Celjani so nestrpno čakali, da se bodo vkrcali na enega od 11 avtobusov, ki jih bodo odpeljali na nekatera v zadnji ujmi najbolj prizadeta območja. Najbližji destinaciji sta bila Žalec in Vrbje, sledili so Braslovče, Letuš, Rečica, pa vse do Mozirja, kjer jih je bilo največ. Žal naprej do Luč v Zgornji Savinjski dolini niso smeli, saj pot do tja še vedno ni urejena, niti varna. En avtobus je Celjane odpeljal tudi v Škofjo Loko. »Iskreno povedano je bil odziv prostovoljcev tako množičen, da smo imeli z njihovo razporeditvijo kar nekaj težav. A vsi se podajamo na najbolj prizadeta območja z dobro voljo, da pomagamo ljudem pri čiščenju in urejanju poti, tudi pri čiščenju njiv kmetom, ki jim je kamenje zasulo pridelke. Skratka, mi bomo pomagali povsod, kjer nas bodo potrebovali,« je tik pred vkrcanjem na enega od avtobusov dejal celjski župan Matija Kovač.

Med prostovoljci je bil tudi Celjan Robert Zakšek, ki je dejal, da niti za trenutek ni okleval in se je takoj odločil, da bo šel pomagat. »To, kar so nekateri zdaj doživeli, tega niti v Celju ne pomnimo. Letos smo jo Celjani sploh dobro odnesli,« je povedal. Da so se s še nekaj prijatelji že prejšnji teden odločili, da gredo na pomoč ljudem, ki jih je prizadela vodna ujma, nam je dejala tudi Celjanka Simona Ivanovič. »Pomagali smo že prejšnji teden, zdaj gremo ponovno na pomoč in še bomo šli, če nas bodo ljudje potrebovali,« je zatrdila Ivanovičeva, ki se je s prijatelji tudi dobro pripravila na solidarnostni dan. Tako rekoč vsi so imeli s seboj lopate, škornje, metle, krpe, tudi grablje, vedra, nekateri celo krampe. Civilna zaščita pa je za vse priskrbela tudi sendviče in vodo, sredstva za dezinfekcijo, maske ter rokavice.