Prvo evropsko prvenstvo za odbojkarice je bilo pred 74 leti na Češkoslovaškem, ki se je v konkurenci zgolj sedmih ekip končalo z zmago nekdanje Sovjetske zveze. Tudi sicer so imele vse do razpada država odbojkarice iz Sovjetske zveze največ uspeha, saj so skupaj zmagale še dvanajstkrat. Po njenem razpadu so prevladovale Rusinje, ki se lahko pohvalijo s šestimi naslovi evropskih prvakinj. Zadnjega so osvojile leta 2015, ko so v finalu premagale Nizozemke. Na zadnjem, predlani, ko je bilo tekmovanje prav tako v štirih državah (Bolgarija, Hrvaška, Romunija in Srbijia), zaradi vojaške agresije na Ukrajino niso smele igrati, prav tako pa ne bodo niti na letošnjem prvenstvu.

Na Eurovolleyu 2023 bo igralo 24 reprezentanc, ki bodo razdeljene v štiri predtekmovalne skupine, v osmino finala pa se bodo uvrstile po štiri najboljše iz vsake. Štiri tekme osmine finala bodo v Belgiji (Bruselj), kjer se bo skupina A križala s skupino C, štiri pa v Italiji (Firence), kjer se bodo najboljše štiri reprezentance iz skupine B pomerile z najboljšo četverico iz skupine D. Po dve četrtfinalni tekmi bosta nato v Bruslju in Firencah, za kolajne pa se bo prav tako igralo v Bruslju.

Vsaj na papirju je od vseh štirih najtežja skupina A

Slovenske odbojkarice, ki bodo svojo prvo tekmo igrale v petek, niso imele ravno sreče pri žrebu. V skupini v Belgiji sta namreč dve reprezentanci, ki resno računata kar na zlato kolajno, Srbija in Poljska, s katero bodo Slovenke tudi igrale uvodno tekmo. Zanje bo to tretje evropsko prvenstvo, predlani na njem niso igrale, v Gentu, kjer bodo potekale tekme v skupinskem delu tekmovanja, pa bodo imele tudi najmlajšo ekipo. O prvem mestu v skupini naj bi odločale Srbkinje in Poljakinje, tretja po moči je vsaj na papirju Belgija, ki je letos v evropski zlati ligi osvojila drugo mesto.

»Čeprav se Srbija v ligi narodov letos ni izkazala, je trenutno ena najbolj vročih reprezentanc na svetu. Dejstvo je, da so v ligi narodov igrale v pomlajeni zasedbi, toda s Tijano Bošković, Ano Bjelico, Bjanko Bušo, Katarino Lazović, Majo Ognjenović in drugimi bo to popolnoma drugačna zasedba. Vendar moč srbske reprezentance ni le v njihovih zvezdnicah, ampak v širokem naboru igralk, ki ga ima na voljo selektor Giovanni Guidetti,« je poln hvale na račun srbske ekipe belgijski selektor Kris Vansnick. Za četrto mesto, ki še kot zadnje pelje v osmino finala, bodo Slovenkam konkurentke Ukrajinke in Madžarke.

Za Italijo bo spet igrala tudi Paola Egonu

Veliko presenečenje bo, če v skupini A prvega mesta ne bodo osvojile Italijanke, branilke evropskega naslova iz leta 2021. Še toliko bolj, ker bo selektor David Mazzanti spet lahko računal na odlično Paolo Egonu. Njena odsotnost v ligi narodov se je Italijankam zelo poznala, saj so bile šele šeste. Na sklepnem turnirju v Arlingtonu v ZDA jih je v četrtfinalu ustavila Turčija, ki je na koncu tudi prišla do prvega mesta. V njihovi skupini bodo še Romunke, s katerimi so včeraj v amfiteatru v Veroni, kjer je bila zadnja odbojkarska tekma leta 1988 (takrat sta se pred olimpijskimi igrami v Seulu pomerili moški reprezentanci Sovjetske zveze iz ZDA), tudi odprle letošnje evropsko prvenstvo.

Največ možnosti za drugo mesto v tej skupini ima Bolgarija, ki je bila letos v ligi narodov trinajsta, kot zanimivost pa velja omeniti, da je edina od držav na letošnjem tekmovanju, ki ima proti Italiji pozitivni izkupiček, saj je zmagala na šestih medsebojnih tekmah od skupno devetih. Preostale štiri ekipe, Hrvaška, ki je bila v ligi narodov 15., Romunija, Švica, ki jih vodi edina selektorica na prvenstvu, Avstralka Lauren Bertollaci, ter Bosna in Hercegovina kotirajo precej slabše. Za Bosno in Hercegovino igra tudi Andjelka Radišković, sicer odbojkarica kluba Calcit Volley iz Kamnika.

Turkinje z Vargasovo prve favoritinje prvenstva

V Düsseldorfu bodo v skupini C vse oči uprte v 23-letno Kubanko Melisso Vargas, ki je letos dobila pravico nastopa za Turčijo in ki je že v svojem prvem nastopu osvojila ligo narodov. »Z njo nismo dobile zgolj odlične igralke, ampak tudi odlično osebo. Spremenila je razpoloženje v ekipi in je neverjetna borka na igrišču. Rade jo imamo, sprejele smo jo od prvega dne in ji takoj dale vedeti, da je ena od nas,« je o odlični Vargasovi dejala Eda Erdem, kapetanka turške reprezentance, ki ne skriva, da bodo s soigralkami napadale svojo prvo zlato kolajno v zgodovini evropskih prvenstev. Do zdaj že imajo dve srebrni in tri bronaste.

Glavni kandidat za drugo mesto v tej skupini je Nemčija, ki je bila letos v ligi narodov osma, medtem ko si bodo Azerbajdžan, Češka, Švedska in Grčija skušali zagotoviti svoje mesto v osmini finala. V pripravljalnem obdobju so Slovenke nekajkrat premagale Grkinje, z Azerbajdžankami pa so po enkrat zmagale in izgubile.

Nizozemska je glavni favorit za prvo mesto v skupini D. Od šestih reprezentanc, ki bodo igrale v Talinu, je edina z evropskim naslovom (1995), pohvali pa se lahko tudi s štirimi srebrnimi kolajnami. Letos je ligo narodov končala na 12. mestu, predlani pa je bila na EP četrta. Kandidat za drugo mesto v skupini je Francija, medtem ko so Španija, Estonija, Finska in Slovaška (tudi z njo so slovenske odbojkarice igrale v pripravljalnem obdobju) približno enake kakovosti.

