Šentjernej. Med naložbami, ki se že izvajajo oziroma jih še pripravljajo, so protipoplavna zaščita s pripravo poplavne študije za gorjanski hudourni potok Pendirjevka, protipoplavna zaščita ob sosednjem gorjanskem potoku Kobila in gradnja krajevne obvoznice z ureditvijo krožišča pri stadionu.

Priprave potekajo tudi za gradnjo nadomestnega, približno 1,8 milijona evrov vrednega mosta v Mršeči vasi in za gradnjo približno 3,8 milijona evrov vredne športne dvorane pri šentjernejski osnovni šoli. Za novo urejeno zbornico na podstrešju omenjene šole čakajo na uporabno dovoljenje. Pri šentjernejski osnovni šoli te dni poteka prenova in posodobitev šolskega športnega igrišča s krajevnim stadionom in nogometnim igriščem. Do konca leta načrtujejo še postavitev sončnih elektrarn na stavbah v občinski lasti, naložbena in vzdrževalna dela na občinski cestni in komunalni infrastrukturi ter optimizacijo občinskega vodovodnega omrežja z gradnjo dodatnega vodohrana na Šmarju s 1000 kubičnimi metri prostornine.

Občina pripravlja tudi spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta. Ker nameravajo v središču kraja ob osrednjem parku zgraditi štiri manjše stanovanjske bloke in 31 stanovanjskih hiš, pa tudi spremembe občinskega podrobnega prostorskega načrta, je razložil župan Jože Simončič.

Med lani izvedeni naložbami je župan med drugim navedel ureditev parkirišča in prenovo igrišča pri podružnični osnovni šoli v Orehovici, ureditev pokopališča na Gradišču, ureditev cestne in komunalne infrastrukture v Dolenjem Maharovcu, nakup polnilnice za električna vozila ter več naložb v vodovodno omrežje in gasilsko opremo. Za gasilce so skupno namenili 100.000 evrov.